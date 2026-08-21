A.D.

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Los tomates gigantes de Villar (Tazones) sorprenden en la plaza de abastos de Villaviciosa: "El abono natural y un riego constante son claves"

Las huertas de Iván Alonso y Vanessa Álvarez, en Villar (Tazones), han llevado este verano a la Plaza de Abastos de Villaviciosa una cosecha fuera de lo habitual. Entre sus tomates de la variedad raf han recogido varias decenas de ejemplares de más de un kilo de peso y cuatro de ellos se quedaron cerca del kilo y medio, unas dimensiones que han sorprendido incluso a los propios agricultores.