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El alcalde socialista de Villaviciosa, Alejandro Vega, y varios ediles de su gobierno desoyen a la FSA y se suman a la concentración por Ceuta: “Es una cuestión ciudadana, no partidista"

El alcalde socialista de Villaviciosa, Alejandro Vega, desoyó las directrices de la FSA y participó en la concentración celebrada en la plaza del Ayuntamiento de la capital maliayesa junto a cientos de vecinos, a quienes había llamado a participar la víspera mediante las redes sociales del Consistorio. “Es una cuestión ciudadana y no partidista. Comparto la preocupación que expresó el presidente de Ceuta y lo que hice simplemente fue trasladarlo, para que participase quien quisiera”, manifestó el regidor, que estuvo acompañado por varios concejales del equipo de gobierno, entre ellos la teniente de alcalde, Lorena Villar. Más información