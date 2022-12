Poner los pies en la panadería La Portalina de Villaviciosa es sumergirse en una atmósfera de calidez, con un amplio mostrador, numerosos y ordenados estantes de madera pintados de verde y olor a harina y fermento promesa de disfrutar de un sabroso bocado en cuanto a uno le despachen el pan o la bollería del día, envuelta en un primoroso papel vegetal. Una sensación parecida a la que debió sentir el comprador de hace un siglo, porque en esencia el local, en la vetusta Calle del Agua, guarda la esencia de los comercios de siempre, de la atención personal y del producto bien hecho, con todos los mandamientos.

Ha sido esa dedicación artesana, casi con devoción, la que ha llevado a su actual responsable, Omar Sánchez, a hacerse con su tercera “Estrella de panadería”, el equivalente en restauración a las “Estrellas Michelín” y que se otorgan cada año a los cien mejores establecimientos de España en función de la calidad del producto, su presentación y la atención al público, con visitas de incógnito de los jueces. Es la tercera estrella consecutiva que consigue Sánchez, y las tres juntas lucen en los estantes de la tienda junto con la Miga de Oro del Principado, que lo distinguió en 2021 como el mejor panadero de Asturias tras una cata a ciegas. Y en realidad, Omar nunca tuvo entre sus intenciones ser panadero.

El negocio es “de siempre y está como siempre”. Lo afirma su madre, Loli Valvidares, que junto con su marido Herminio Sánchez, se hizo cargo de La Portalina (siempre llevó ese nombre) en el año 1972. “Ya entonces era panadería desde hacía mucho tiempo, y también se dice que antes fue ferretería, pero no lo tenemos documentado”, explica la matriarca, ya jubilada. Valvidares dedicó toda una vida a “atender a la gente, despachaba en el mostrador”, y en el gran obrador y almacén trasero se desempeñaban “unas ocho personas de aquella”.

El joven Omar se decantó por formarse en Gestión Comercial y Marketing, y la idea era colaborar con el negocio familiar desde ese ámbito. “Pero coincidió que mi padre se jubiló y cada vez empecé a meterme más en el obrador”, relata. No le resultaba ni mucho menos un mundo extraño, y rápidamente “me enamoré del mundo del pan”, reconoce. Lo que sí tuvo claro es que “quería formarme en otra parte, fui a la Escuela de Panadería de Madrid y luego estuve en la escuela Richmond en Suiza, y así empecé a aplicar poco a poco lo aprendido”.

Aprendió que hacer pan es “un trabajo duro, pero engancha”, con unos procesos casi mágicos para dar forma a los productos. “El mejor momento es cuando sale del horno y ves que ha quedado bien”, afirma Sánchez, rodeado ahora de una veintena de trabajadores, muchos de ellos de su familia, con varias primas en el negocio, en un gran obrador que se mantiene en estructura como antaño: en él se conserva un gran horno de leña en el que aún hoy en día se cuece el pan tradicional, empanadas y alguna pieza de bollería. Y en la zona intermedia cubierta, guardan con mimo una herradura espetada en una columna. “Era donde amarraban los caballos que venían con los carros de reparto para llevar el pan por toda la Villa”, explica. Hoy en día se sigue llevando el pan puerta a puerta en las zonas rurales del concejo, e incluso llegan a pueblos de Gijón y de Colunga, y el obrador cuenta con modernos hornos capaces de hacer más llevadero el trabajo.

La clientela se mantiene fiel porque “al final hacemos buen producto, con mucho mimo”. Destaca Omar Sánchez que la clave está en usar buena materia prima, harinas molidas a la piedra que ellos compran en Galicia. Pero por encima de eso, “están los tiempos, los procesos de amasado, fermentación, formado y cocción son los que son y no bajan de las 24 horas; esos panes industriales que se hacen en un minuto no tienen nada que ver con este producto”. Y de ahí que sus elaboraciones sean además más tolerables por todo tipo de consumidores, porque una fermentación larga y la masa madre de cultivo que ellos mismos han elaborado y que sustituye a la levadura, hacen que el gluten no sea tan fuerte y las bacterias acidolácticas aumentan la capacidad para asimilar los nutrientes de los cereales. “El poder nutricional del pan es fundamental, porque es un alimento de todos los días”, advierte el maestro panadero, inmerso en nuevas fórmulas y pruebas para acercar estos productos a todo tipo de paladares.

Su última invención ha sido un pan negro que ha tenido mucha aceptación por su aspecto llamativo y su gusto suave. Y siguen elaborando también algunas de las estrellas de la casa, como las bolsas de magdalenas de La Portalina. Aún así, “el sector está en un estado crítico por el aumento de costes, el precio de la luz y el gas que nos está poniendo al límite”, asegura Omar Sánchez, quien detecta que, en cuanto a modas en panadería, “estamos viendo una involución, un regreso a los procesos de antaño”.

Mientras dura la charla, decenas de vecinos pasan si parar por el mostrador, eligen, charlan y se llevan sus panes envueltos en papel, tras pasar un rato entre cestas de mimbre llenas de barras y estantes a rebosar de hogazas. Un bucólico bodegón que lleva resistiendo en Villaviciosa desde hace más de un siglo, y cada vez con más éxito.