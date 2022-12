Alejandro Vega Riego llegó a la Alcaldía de Villaviciosa en junio de 2015 convirtiéndose en el primer regidor socialista del municipio después de treinta años de gobierno del PP. Tras un primer mandato en el que requirió de alianzas para hacerse con el bastón de mando -no ganó aquellas elecciones pero logró el apoyo a la investidura de los representantes de Foro y de Somos- consiguió una mayoría absoluta histórica en 2019, con diez concejales de los diecisiete que tiene la Corporación. El concejo vive un momento dulce, con un incremento de la población y un tirón residencial notable en un territorio de gran riqueza paisajística y natural, buenas comunicaciones y un patrimonio artístico y cultural destacado. Con todo, asegura que aún no ha decidido si quiere repetir como candidato a las municipales de 2023. Sobre este último asunto concreta poco y prefiere centrarse en las necesidades y potencialidades de una tierra que considera "afortunada" y con mucho "futuro".

-¿Cómo ve a Villaviciosa?

-Villaviciosa se ve bien, es difícil verla de otra manera porque es una tierra afortunada, por la historia, por el paisaje y por las personas. Ahora bien, si se refiere a cómo está Villaviciosa, creo que necesita mejorar; que se ha avanzado pero de forma insuficiente; y algo muy importante, tiene futuro, a pesar del tiempo y las oportunidades perdidas, que fueron muchas. La del futuro debe ser una Villaviciosa mejor, con más desarrollo económico sostenible, empleo y mejores servicios, especialmente saneamiento, transporte y fibra óptica.

-El concejo fue el que más habitantes ganó el año pasado según las últimas estadísticas oficiales: 399 nuevos vecinos y ha superado la barrera de los 15.000 habitantes, cifra que no se alcanzaba desde hace casi tres décadas.

-Esto ha sucedido en un contexto de desplome demográfico. En los medios, se han referido al caso de Villaviciosa como el “milagro maliayés”. No es un milagro pero supone un cambio de tendencia fundamental para el presente y el futuro del concejo, pues rompe la tendencia que llevaba de pérdida de población en los últimos 30 años y nos consolidamos como primer municipio del oriente. El hecho de que se haya roto esa tendencia y que Villaviciosa gane población, atrayendo a nuevos vecinos, cuando la mayoría de los municipios la están perdiendo, es una excelente noticia para el concejo. Pero no hay que engañarse respecto al problema que persiste. Villaviciosa, aunque ahora esté ganando población como concejo, tiene una pirámide poblacional con un índice de envejecimiento altísimo. Lo mismo que en otras zonas rurales de España y en otros países. Ahora parece que se ha visto las orejas al lobo, pero es un proceso que viene de hace ya muchos años. Yo que nací y me crie en un pueblu, he comprobado ese proceso, sus causas y consecuencias. Esta situación, sólo podrá atajarse con incremento de la natalidad, algo muy difícil y a largo plazo, o sobre todo, como ha ocurrido en estos dos años, atrayendo a nuevos vecinos.

-Han puesto en marcha el proceso para la redacción de un plan urbano con varios objetivos, entre ellos afrontar las necesidades derivadas del crecimiento del municipio.

-Se trata en primer lugar de corregir una anomalía. Que un concejo como Villaviciosa, no haya logrado tener un Plan General de Urbanismo en su historia, está por explicar. Y los responsables, el PP que gobernó siempre hasta junio de 2015, debe aún esa explicación a los vecinos, pues el daño que se ha causado al concejo, rigiéndose por unas normas deficientes de 1997, es incalculable. Y lo más grave es que se contrató el plan general y se aprobó inicialmente en 2009, se sometió a alegaciones de los vecinos, y el último gobierno del PP del hoy diputado (José Manuel) Felgueres, lo metió en un cajón, sin responder a los más de mil vecinos que presentaron alegaciones. Salieron del gobierno sin explicar por qué hicieron eso. Quizá es que no lo puedan contar… Así que el primer objetivo es que Villaviciosa tenga por fin plan. Hemos impulsado desde el pasado mandato, es verdad que con lentitud, y salvando muchas dificultades, el proceso para contar con un nuevo plan general y estamos haciendo lo contrario que hizo el PP. Todos los vecinos están teniendo acceso a todo el proceso: participación y transparencia, frente a la opacidad que han condenado a Villaviciosa, hasta ahora, a no tener plan general. Los objetivos generales del plan los hemos enunciado públicamente con ocasión del documento de prioridades que cualquier vecino puede consultar en la web municipal. Se ha producido una primera fase de información pública y aportaciones de vecinos y asociaciones, que deben mejorar ese documento y en primavera esperamos poder dar el paso decisivo de aprobación inicial.

Que el municipio nunca haya tenido un plan urbano es una anomalía y ha restado oportunidades; el que se está diseñando hará frente a las necesidades de desarrollo residencial y a déficits históricos como la falta de suelo industrial

-¿Hacia dónde va a crecer en materia de desarrollo residencial Villaviciosa?¿Fundamentalmente por su zona rural?

-Consideramos que el plan debe resolver tanto el ámbito urbano como el rural, con una visión territorial de conjunto del municipio-comarca y en el contexto regional. La Villa debe cerrar su ordenación. Por el lado de la Ría, todo nos viene dado por normas y planes estatales y regionales, pero hay muchos problemas sin resolver que tendrán que buscar solución en otras zonas, como los usos industriales y para instalación de empresas, la logística, aparcamientos, vivienda pública, nueva zona deportiva y de equipamientos para servicios, etcétera. Luego está la promoción de la rehabilitación de edificios en el casco histórico, y la generación de suelo para vivienda unifamiliar en ámbito urbano. La zona rural debe tener en el plan general, un aliado y no un estorbo, o una traba más, como ha sido hasta ahora. Y es muy importante para luchar contra el problema de la despoblación, antes aludido.

-Explíquese.

Hay que partir de la situación muy desigual del poblamiento. Ha crecido la Villa, que atrae población de la zona rural y de otros municipios de Asturias y fuera de Asturias, y las parroquias de Les Mariñes, principalmente, mientras en el resto de parroquias persiste el problema de despoblamiento. En ese sentido, Villaviciosa tiene el mismo problema que cualquier municipio rural de Asturias, aquí agravado por la gran extensión del municipio, el décimo de mayor extensión de Asturias, y la carencia de servicios tan básicos como es el abastecimiento o los caminos, que otros municipios resolvieron hace muchos años ya, pero que aquí, como en tantas otras cosas, no se hicieron los deberes cuando había financiación e ingresos para solucionarlo.

-¿Por qué Villaviciosa no tiene suelo industrial? ¿Es su gran déficit histórico?

-Hay trenes que pasaron y ya no volverán, al menos con las oportunidades de financiación que existieron durante muchos años, hasta la crisis de 2008. Para Villaviciosa ha sido el caso del suelo industrial o las sendas peatonales y cicloturistas. Todos los concejos de Asturias aprovecharon los años que había fondos europeos y estatales para hacer polígonos y otras actuaciones como por ejemplo sendas y saneamientos. Yo mismo puedo decir que en un concejo como Cabranes, de mil habitantes y de los que tienen menos recursos, logramos hacer un pequeño polígono industrial, con vivero de empresas. Lo mismo pasó en Caravia. En Villaviciosa, en ese mismo tiempo, no. Ahora promover suelo industrial sin fondos públicos es imposible, y además hay oferta de suelo industrial muy bien situado, como puede ser en Siero y Llanera, o ZALIA en Gijón, que incluso sale más barato que el que se planificó aquí. La apuesta y promesa del polígono de La Rasa que gestionó el PP se ha convertido en un nuevo fracaso. Ahora debemos recapitular y apostar fuerte por suelo industrial realmente viable y para ello tendremos el plan general.

-¿Qué posibilidades hay de poder impulsar áreas para este tipo de usos?

-Ahora el nuevo plan general debe dar respuesta a este déficit. Es una prioridad del plan, dar una solución urbanística a ese problema histórico. Pero no sólo delimitando unas zonas para desarrollo industrial que deben ser varias, como la ya definida para la zona de Les Baragañes como polígono de proximidad, sino posibilitando la instalación de empresas en zonas rurales, y garantizando la viabilidad y crecimiento de las ya instaladas, pues este es un problema serio también sin resolver en Villaviciosa. Por otra parte, se deberá resolver también por ejemplo, la necesidad de suelos para logística, creando una zona específica para camiones y maquinaria.

La de El Puntal sería la mejor senda del área central; es fundamental y de interés no sólo para Villaviciosa, sino para toda Asturias. Seguimos apostando por ella y creo que se empieza a ver la luz para el proyecto

- Sigue apostando por lograr la senda de Villaviciosa a El Puntal?

-Sin duda alguna, porque es fundamental y de interés no sólo para Villaviciosa, sino para toda Asturias. Sería la mejor senda del área central o metropolitana de Asturias. Hablamos de una reivindicación de hace más de 30 años, que iniciaron vecinos y profesores del Instituto con una marcha en bici hasta El Puntal. Se perdió la gran oportunidad cuando se reformó la carretera a El Puntal y desde entonces, a pesar de que se planificó en planes como el POLA, ni siquiera estuvo en la agenda de los gobiernos regionales y del Ayuntamiento. Lo primero que hicimos, tras el cambio de gobierno, como con otros asuntos, es ponerlo en la agenda, y ha sido una reivindicación permanente. Ahora por fin, creemos que se ve la luz de este proyecto clave para el futuro de Villaviciosa, y está en el proyecto de presupuestos del Principado para el próximo año. Es un proyecto muy complejo y difícil por la normativa ambiental y de carreteras y por afectar a propiedades privadas. Y muy costoso, pero el impacto económico positivo que puede suponer para Villaviciosa, lo hace un proyecto estratégico para el futuro del concejo. Además, lo consideramos un primer paso de una proyecto más ambicioso para lograr conectar el litoral de Villaviciosa, especialmente con la playa de Rodiles.

-Usted ha hablado en alguna ocasión de la aspiración de “crear un auténtico Parque Tecnológico de la Agroalimentación, potenciando y mejorando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), y con un vivero de empresas, entre otras posibilidades”. ¿Cómo va esto?

-Es otro proyecto estratégico. Y no va como, a nuestro juicio, debería ir. Ese era nuestro planteamiento al Principado y al Gobierno central, y decisiones como el traslado del Instituto de Productos Lácteos (IPLA) a Oviedo, que seguimos considerando injusta y un grave error, lo han dificultado. Aún así, confiamos en que el Gobierno regional cumpla en su apuesta por potenciar el SERIDA en Villaviciosa, siendo este el centro del anunciado hub agroalimentario. Por otra parte, confiamos en que el Principado confirme sus planes para desarrollar un vivero de empresas agroalimentarias en Villaviciosa. Si esto no se confirma, alzaremos la voz frente a quien sea, como hemos hecho en el caso del IPLA, en defensa de los intereses de Villaviciosa.

-Hay una apuesta clara por el sector en el territorio y por producciones como las de la faba, el arándano y los frutos rojos.

-El mérito es de los productores de Villaviciosa y de los investigadores del SERIDA, que juntos, en un buen ejemplo de colaboración y de aplicación de las investigaciones a la mejora del sector, han realizado un buen trabajo, dando buenos frutos, nunca mejor dicho. Nosotros desde el gobierno local hemos intentando estar a la altura, colaborando con ellos, y así nació el Festival del Arándano y los Frutos Rojos, que ha resultado un éxito y es el único que hay en Asturias y en España. Y lo mismo con el sector de la faba, hemos dado un impulso a las Jornadas y al concurso La Mejor Fabada del Mundo, e incrementado la colaboración con el Consejo Regulador de la IGP Faba Asturiana.

El Parque Tecnológico de la Agroalimentación es otro proyecto estratégico y no va como debería. Decisiones como el traslado del IPLA a Oviedo son un grave error, pero esperamos que el Principado cumpla con la promesa de potenciar el Serida

-Sobre todo, son potencia sidrera, un sector que es revulsivo económico y turístico en la zona. ¿Es la manzana la gran seña de identidad de Villaviciosa? ¿O hablaría de otras?

Sí, somos Capital Manzanera de España desde 1960 oficialmente, pero esa cultura está en el paisaje y el paisanaje de forma muy enraizada. Gracias a empresas señeras, Villaviciosa es primera productora de la sidra espumosa, pero también segunda en producción de sidra natural. La apuesta por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias es fundamental, y aquí está la sede del Consejo Regulador para el que hemos propuesto dar un paso más, para tener una gran sede que mejore sustancialmente lo que tenernos y sea punto de visita obligado para todos los que visiten Asturias. La futura declaración de la cultura sidrera como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO supondrá una oportunidad. Pero, sí se puede hablar de otras, y relacionado con lo anterior, está el ejemplo que ha supuesto la declaración del Camino Norte de Santiago, en el que Villaviciosa es paso fundamental como cruce de caminos. La importancia del Camino de Santiago es cada vez mayor para nosotros y tiene gran capacidad de crecimiento, y de ahí nuestra apuesta por el turismo cultural donde tenemos grandes posibilidades, con el Museo de la Semana Santa, Valdediós, el prerrománico y románico, o la ruta cultural europea ligada a la historia de Carlos V.

-Villaviciosa se ha situado entre los municipios de mayor crecimiento de visitantes, según los datos del INE, y se han logrado fondos europeos en materia turística. ¿Qué actuaciones tienen previstas?

-Así lo indican los datos y se percibe también por ejemplo en la mayor presencia de visitas de grupos organizados en temporada baja. Pero queda mucho recorrido y margen de mejora y crecimiento. Debemos agradecer a los empresarios y autónomos del sector su buen trabajo. Villaviciosa está a la cabeza por ejemplo de oferta de plazas de turismo rural. Las administraciones debemos apoyar, ayudar y no estorbar. La aprobación por el Gobierno central del Plan de Sostenibilidad Turística para la Comarca de la Sidra, en la que se integra Villaviciosa, es una nueva oportunidad para mejorar. Hemos logrado que Villaviciosa vaya a recibir en tres años 1,8 millones de euros. Queremos que sirvan para la modernización, consolidación e impulso de un sector que ya es clave para la economía local y el empleo. Esta inversión debe ser un apoyo para la mejora de su competitividad, con actuaciones en información y recursos turísticos, movilidad, accesibilidad o ahorro energético, que son las bases principales que exigen estos nuevos fondos. Pero a la vez, tenemos varias líneas de trabajo en marcha.

Somos Capital Manzanera de España, paso fundamental del Camino Norte de Santiago y hay grandes posibilidades con el turismo cultural, el Museo de la Semana Santa, Valdediós, el prerrománico y el románico o la ruta europea ligada a la historia de Carlos V

-¿Por ejemplo?

-Acabamos de incorporarnos al programa Sidraturismo, siendo el primer concejo de Asturias que se incorpora, en un proyecto de cooperación con el sector privado en materia de visitas a empresas y recursos del sector agroalimentario. Creo que junto a lo ya indicado del turismo cultural, debemos apostar fuerte por la conexión del sector agroalimentario con el sector turístico y ahí tenemos excelentes iniciativas de éxito ya funcionando como son la Colección Permanente de El Gaitero, la explotación agraria de Los Caserinos, o los productores de arándanos y frutos rojos que ofrecen visitas a las explotaciones. El otro eje estratégico debe ser el turismo ambiental, ligado a espacios únicos como es la ría de Villaviciosa, y la mejora y promoción de nuestras rutas de senderismo y bicicleta, junto con todo lo relacionado con el turismo deportivo.

-El patrimonio arquitectónico y cultural del municipio es inmenso.

-Que unidos al paisaje, son una riqueza de primer orden. Ya he indicado respecto a la importancia del Camino Norte de Santiago, y ligado a él, nuestro prerrománico y románico, y singularmente el conjunto monumental de Valdediós. Ambos recursos son muy importantes para el municipio pero trascienden al interés regional y nacional. Tanto el románico de Villaviciosa, por su concentración, singularidades y relevancia como conjunto, como Valdediós, merecen un plan específico. En el caso de Valdediós, creemos que hay que apostar por convertirlo en uno de los focos de atracción turística y cultural de Asturias, y para ello tenemos que colaborar Arzobispado, como titular, Principado y Gobierno central, Ayuntamiento y entidades de la sociedad civil.

-Algunos de los elementos que lo conforman, como algunos templos románicos, necesitan arreglo sin demora.

-Sí, lo primero es la conservación, y tenemos un problema serio. La conservación es muy costosa y la pérdida total o parcial del culto en las iglesias, está afectando gravemente a nuestro patrimonio. Es otro de los graves efectos del despoblamiento. Pero también de la limitación de recursos, pues hacen falta presupuestos importantes para afrontar las necesidades. Hemos puesto el foco en las prioridades mediante un acuerdo plenario, reclamando actuaciones urgentes de Santa Eulalia de la Lloraza, Valdebárcena, Valdediós, Sebrayu, la variante para la iglesia de Priesca, pero las necesidades están en casi todos los templos.

-La ría, otro de los grandes valores del municipio. ¿Qué se ha hecho y está previsto hacer para evitar problemas de vertidos y similares? ¿Qué inversiones se han llevado a cabo?

-Después de tantos años de desidia y abandono, cuyas consecuencias las estamos pagado con el cierre al marisqueo desde 2011, ahora estamos por fin ante inversiones históricas en el saneamiento de la ría, que ya tienen presupuestos asignados, tanto del Estado como del Principado. Casi 25 millones de euros en total, supone la mayor inversión de la historia, y comenzar a recuperar mucho de lo que no se hizo. Son 11, 8 millones de euros del Gobierno central para la margen derecha (Bedriñana, San Martín del Mar y Oles) y más de 2 millones de euros para la margen izquierda, para las conexiones de Rodiles, Misiegu, parte de Seloriu, Tornón y Carda, del Principado de Asturias. Esperemos que toda la tramitación de expropiaciones no se dilate y puedan licitarse las obras este próximo año, tal y como han anunciado.

-Se lleva más de diez años sin mariscar. ¿Se podrá volver a esta actividad?

-Respecto a la recuperar la actividad, como se ha visto los efectos sobre la ría de tantos años de vertidos son muy graves y afectan en primer lugar la marisqueo. Hubo una mejora de los datos lo que llevó a la dirección general de Pesca a estimar que podría abrirse en este mes, pero no se ha podido hacer al no cumplirse los requisitos de los resultados de análisis. Por el momento, la única posibilidad de recuperar la actividad seria mediante reclasificación del tipo de moluscos y por depuración de los mismos. Mientras tanto, también el Principado ha mantenido las ayudas, que no son solución pero compensan en parte.

Tengo mucha ilusión por ver completada la ampliación del Colegio Público Maliayo; es increíble la situación del centro durante tantos años, dividido en dos edificios, una anomalía que no se da en ningún lugar de Asturias, y hasta ahora nada se había hecho

-Ha habido también avances en materia de obras para la prevención de inundaciones. ¿Suficiente o queda mucho por hacer?

-Ha habido avances pero es tanto lo que habría que hacer, que ha sido insuficiente. Además, en esta materia y con la evolución que tenemos de crecimiento del nivel del mar y fenómenos extremos, debemos ser conscientes de que el riesgo siempre va a existir. La obra fundamental, acaba de recibir la aprobación por parte del Ministerio.

-La ampliación del Colegio Maliayo y acabar con la división entre el centro y las Escuelas Graduadas era un proyecto muy esperado.

-Si tengo que destacar algún proyecto, ahora tengo mucha ilusión por ver completado el proceso para la ampliación del Colegio Público Maliayo. Nos fijamos como objetivo mejorar la educación en Villaviciosa. Hemos invertido desde el primer presupuesto de 2016 en el Colegio Maliayo y el CRA de La Marina más de 300.000 euros. Es increíble la situación durante tantos años del Colegio Maliayo dividido en dos edificios, una anomalía que no se da en ningún lugar de Asturias, y nada se hizo nunca. Nosotros nos pusimos a trabajar para acabar con eso, y ahora la Consejería de Educación, liderada por Lydia Espina, ha dado la respuesta que veníamos demandando, y con una inversión de más de 800.000 euros se hará realidad la ampliación del centro, acabando con la división entre el colegio y las antiguas Escuelas Graduadas. En la escuela infantil de La Oliva, acabamos de hacer la primera ampliación de la escuela desde su creación en 2003. Con el PP, había lista de espera, y nunca se amplió. Ahora las familias pagan menos en la Escuela Infantil y además tenemos el compromiso de ampliarla. Esa es la diferencia de actuar. Queremos más plazas de educación infantil y ampliaremos todo lo que sea posible, mientras se logra el objetivo de un nuevo edificio junto al colegio Maliayo.

Aún no he decidido si repetiré como candidato; es clara mi vocación desde muy joven y me gustaría completar mi plan para el municipio, pero es verdad que hay que valorar otras cosas, la opinión de mi familia, y el clima político desanima a cualquiera

-¿Qué otras iniciativas ejecutadas destacaría?

-Yo pienso más en lo que no se ha podido hacer aún que en lo ya hecho. Pero se han ejecutado proyectos tan importantes y complejos como el Ateneo, y da mucha satisfacción ver su actividad. Y nos hemos encontrado con problemas en obras, como es el caso del Calieru, que solucionaremos, a pesar de lo ocurrido con la empresa. Y por otra parte, el logro de las inversiones en saneamiento y lucha contra las inundaciones que nunca se habían asignado a Villaviciosa y superan los 25 millones de euros entre el Principado y el Gobierno central. Hemos estado reclamándolo, pues es una deuda histórica y asignatura pendiente con el municipio, como ocurre con el suelo industrial, y esperamos que esta vez sí se cumpla con Villaviciosa.

-¿Repetirá como candidato en las municipales?

-Aún no está decidido. Es clara mi vocación política, desde muy joven, y me gustaría completar mi plan para Villaviciosa. Pero es verdad que hay que valorar otras cosas. El clima político desanima a cualquiera. He intentado que no nos contamine la mala política que vemos todos los días en la televisión y en los medios, de unos y de otros. Pero el PP de Villaviciosa está empeñado en traer a Villaviciosa el barro de Madrid y de Oviedo, con una oposición sucia, sin ningún tipo de propuestas. Creo que a nivel local deberíamos centrarnos en buscar lo mejor, apoyando propuestas buenas para el concejo, con independencia de las ideas de cada uno y de los intereses de los partidos a nivel regional o nacional. No me gusta el panorama nacional y mundial de la política actual, y pienso que si fuera ahora, no me habría metido en la política. Todo eso, y la opinión de mi familia, me ha llevado a meditar esta vez más sobre la decisión. En todo caso, el proyecto no es de una persona y habrá una candidatura ganadora para completar el camino iniciado, la encabece yo o otra persona.

-¿Ha pensado ya en el día que se vaya de la Alcaldía?

-En cómo me gustaría dejar Villaviciosa cuando me vaya sí.

,-¿Cómo?

-Lógicamente aspiro a dar lo más posible por el concejo. Aquí quiero que crezcan mis hijos y aunque en general, tal y como está el mundo, les estamos dejando un mundo peor, aspiro que al menos, en el ámbito local se puedan mejorar las cosas, y dejar un concejo mejor que el que me encontré. Muchas cosas de las ya conseguidas ya merecieron la pena: llegar al mayor gasto social de la historia de Villaviciosa, sin subir los impuestos, e incluso bajando algunos, y con deuda cero, creo que no es mal balance. Ahora estamos ante la peor situación conocida por las generaciones actuales, tras la pandemia, y la crisis energética mundial y la derivada de la guerra de Ucrania, por lo que nos enfrentaremos a unos años difíciles que obligarán tomar medidas y dirigir bien el timón del barco que es de todos.