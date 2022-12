Los roces entre clientes y trabajadores en puestos de cara al público están a la orden del día. Especialmente en algunos sectores como la hostelería, en el que los picos de trabajo y tensión de la hora punta de los servicios puede hacer que aumente la tensión entre unos y otros.

Algo así parecido es lo que ha sucedido en este caso. Si bien, al leer la versión de ambos, aquí queda claro que todo fue un error al cerrar la reserva. Esto es lo que sucedió: "Reservamos mesa para cinco, llegamos y nos dijeron que se había equivocado de reserva y nos nos podía atender de ninguna manera. Mi amiga salió llorando, una vergüenza. Además de que estaba lejísimos a unos 40 minutos de nuestra casa, terrible".

La respuesta del hostelero no se hizo esperar. "Como os dije en el momento, estaba mortificada por la equivocación, la primera vez en cuatro años de atención y de amor, tanto a mi negocio como a mis clientes. En cuanto pude mandé un WhatsApp a la persona que me había reservado. Este es el mensaje, que ni siquiera habéis leído ni contestado. Lo voy a copiar y pegar tal cual, ocultando, por respeto, el nombre la Señora", dijo antes de replicar el SMS ""Una vez más te quiero pedir disculpas por mi terrible error. Si vivís por aquí, y queréis venir la semana que viene, os invitaré a todas la bebidas que queráis tomar y sin dudas os atenderé los primeros. En cuatro años nunca me había pasado tal equivocación".

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.