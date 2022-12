Hay historias que pasan de boca en boca, de generación en generación, pero que a veces acaban perdiéndose en el ir y venir de una sociedad en constante evolución. La Fundación Cardín ha querido pararse a recolectar esos recuerdos y anécdotas que dan cuenta del pasado de Villaviciosa y que forman un patrimonio de incalculable valor. El archivo de la tradición oral de esta entidad cuenta ya con más de noventa entradas gracias a la implicación de Rebeca Meana, responsable de difusión y contenidos. Este miércoles lo presentarán oficialmente en una conferencia que podrá seguirse presencialmente y online a partir de las 18.00 horas.

–¿Cómo surgió el archivo?

–Fue durante la pandemia, al ver que se estaban perdiendo los saberes, las historias... Las nuevas generaciones no tienen ni idea de cómo era la vida antes, cómo se jugaba, lo duro que se trabajaba o cuál era el papel de las mujeres. Ahora estamos acostumbrados a que todo esté digitalizado, pero en aquella época era difícil hasta tener una foto. Por eso muchas cosas no están registradas y sino las guardamos ahora las acabaremos perdiendo. Para mí es un trabajo muy gratificante, aprendo muchísimo. Es un enriquecimiento personal.

–El primero en colaborar fue Miguel González, cronista oficial del concejo.

–Sí, siempre que le proponemos algo podemos contar con él. Estamos muy agradecidos. Grababa los vídeos en su casa y luego nos los pasaba para subirlos. Un día fui a hacer trabajo de campo y me encontré también con Alberto Venta, ahí fue cuando se me ocurrió empezar a grabar testimonios de los vecinos.

–¿Encuentra predisposición por parte de los vecinos a la hora de poder recoger testimonios?

–Hay a gente a la que le cuesta, les da apuro o no se atreven. Esto al final es algo desinteresado, la gente te da una parte de ellos, de sus recuerdos y sus anécdotas. Yo tengo muy en cuenta sus peticiones, si quieren que una parte no salga no hay problema. Lo que quiero es que la personas que participan estén contentas, se basa en el respeto mutuo. Por el momento tenemos 92 vídeos, pero la idea es que haya muchos más. Para ello necesitamos informantes, que se cree una red de vecinos que quieran participar para que el archivo pueda seguir creciendo.

–¿Cuál es el método de trabajo?

–Los vídeos duran unos minutos, pero detrás de ellos hay mucho trabajo. A veces voy con una idea, pero cuando comienzo a grabar salen muchas más cosas y quizás es un camino muy distinto al que tenía pensado inicialmente. Luego tengo que editar los vídeos, buscar fotografías para ilustrarlos... En ocasiones los propios vecinos traen fotos, por lo que paralelamente a este trabajo también estamos creando también un fondo importante de imágenes.

–¿Con qué tema cuesta más que la gente se abra?

–De la Guerra Civil es muy raro que te cuenten cosas. Tengo algún testimonio pendiente de subir, pero es algo de lo que pocos quieren hablar.

–Por el momento, ¿cuál es el vídeo que más le marcó?

–Con el de Araceli Noval lloré muchísimo. El 24 de diciembre de 2020 recibimos un mensaje de su hija Claudia contándonos que su madre todas las navidades cantaba la misma copla. Era demasiado justo para hacerlo para esas fiestas, así que en octubre del año siguiente me puse en contacto con ella. En un principio me mandó el texto para que lo leyera yo, pero consideré que era algo suyo, de su familia, y que era ella quien debía ponerle voz. Su madre había fallecido el año antes, por lo que le costó mucho, pero al final salió. A día de hoy es el vídeo más visto, con más de quinientas visualizaciones. Aunque tengo que decir que todos me aportan algo y me marcan.

–Mañana se presentará oficialmente el archivo.

–Aunque llevamos dos años nos dimos cuenta de que no habíamos hecho una presentación y creemos que es una forma de que los vecinos conozcan el trabajo que hacemos. Algunos de los informantes van a venir y creo que puede ser una buena oportunidad para que alguien más se anime.