La ruta de los belenes de Villaviciosa sigue superando todas las expectativas. En tal solo diez días han visitado los nacimientos más de 4.600 personas, registrándose el récord de usuarios el domingo 4 de diciembre con 997. Una avalancha de gente que ha sorprendido hasta a los propios organizadores, que cada Navidad ven como cada vez más gente se acerca hasta la capital maliayesa para disfrutar de estas pequeñas obras de arte en miniatura. En su mayoría, los visitantes son de origen asturiano. “Hace poco vino un matrimonio de Teverga que no había estado nunca. Dijeron que aprovechaban y pasaban el día por la comarca”, explicó Rebeca Meana, de la Fundación Cardín. La inauguración de la ruta coincidiendo con el puente de la Constitución animó también a muchos turistas de fuera de la región a disfrutar de los belenes. “Hay veces que voy a abrir y ya tengo a gente esperando”, indicó la trabajadora.

Frente a los nuevos visitantes hay quienes no dudan en repetir. “Hubo un niño que me sonaba mucho y cuando entró la madre me di cuenta de que ya habían estado, pero venían acompañados de otra gente”, recordó Meana. Y es que una visita es insuficiente para analizar y descubrir todos los detalles que integran los distintos nacimientos, los cuales varían además de un año a otro. “Es guapísimo. Hay piezas como las ovejas que parece que tienen los rizos y todo. Apetece tocarlas para saber si es así. Es increíble el trabajo que hay detrás”, alababa fascinada una mujer frente al nacimiento de la plaza de abastos, obra de la Asociación Belenista de Oviedo. El de la Fundación Cardín, añadió, “también me gusta mucho”.

La ruta de los belenes de Villaviciosa cuenta con seis paradas. Comienza en la Fundación Cardín con el nacimiento de Nicolás Rodríguez, origen de esta iniciativa que ya se ha consolidado en el calendario festivo. El maliayés comenzó montándolo en casa de sus abuelos, que pronto se le quedó pequeña ante las innumerables visitas. De ahí paso a la Casina de la Oliva y finalmente su ubicación actual. La segunda parada es la Casa de los Hevia, donde pueden verse los belenes de la Asociación Raitana, la Asociación Belenista de Oviedo y el de playmobil de Sergio Cardín. La ruta continúa por el Monasterio de las Clarisas, que este año han contado con la colaboración de la Asociación de la Danza del Portal; la iglesia parroquial, con un nacimiento de Ovidio Vecino; y el Museo de la Semana Santa. El recorrido termina en la plaza de Abastos.

La buena acogida por parte de los visitantes ha impulsado el interés del gobierno local porque la ruta siga creciendo, incorporando los distintos nacimientos que cada año montan varios vecinos del concejo. Es el caso de Carmen González, comerciante de Villaviciosa, que durante más de veinticinco años colocando su belén en su tienda de ropa infantil de la calle del Sol, tras su jubilación lleva tres haciéndolo en un puesto municipal de la plaza de Abastos. También destaca el de la familia Mieres-Miravalles, creado por Paco Venecia en la calle Balbín Busto; y el de Gerardo González, con más de sesenta años de tradición y que continúa su

viuda, Ana Suárez Coronas.

La ruta podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero, en horario de lunes a domingo de 12 a 14 y de 17 a 20 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja. Quienes la realizan entera y firmen la cartilla disponible en las distintas sedes podrán entrar en un sorteo realizado en colaboración con la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios (Acosevi).