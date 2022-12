Agustín Cueto y Rosa Miravalles, la vida alrededor de un "Tonel" en Villaviciosa

Un curso intensivo de seis meses fue suficiente para que Agustín Cueto y Rosa María Miravalles se lanzasen a abrir su propia sidrería. Ninguno tenía nociones de hostelería, pero la situación económica de principios de los noventa del siglo pasado les obligó a cambiar su rumbo profesional con una decisión que treinta años después se antoja todo un acierto. La sidrería El Tonel es una de las más reconocidas de Villaviciosa y el matrimonio, ya jubilado, recibirá mañana viernes la "Manzana de azabache" y la distinción de socios de honor de la Asociación de Autónomos, Comercio y Servicios de Villaviciosa (Acosevi).

Ya jubilados, recibieron también este año la distinción de la Asociación de la Buena Mesa

El negocio dio sus primeros pasos en las inmediaciones de la plaza de abastos. En aquella época, el matrimonio se afanaba por adaptarse a un sector que comenzaba a evolucionar. "Cuando abrimos ya se descansaba un día a la semana, pero antes ni eso. Los locales abrían todos los días y se trabajaba entre 14 y 16 horas, pero todo eso ha cambiado completamente", señalan.

Su apuesta por aunar la tradición con la innovación, teniendo como base los productos de calidad, les hizo ganarse pronto un hueco en la hostelería local. "Empezamos con los guisos, que es la base de la cocina, y luego fuimos innovando. Tratábamos de hacer cosas que antes no se hacían en Villaviciosa", subraya Cueto. Su carta se caracteriza especialmente por el uso de productos de temporada, entre ellos los pescados. "En verano trabajamos durante cuatro meses el bonito, pero también la merluza y el pixín. Creo que no se valora tanto como se debería el pescado que hay en Asturias y que no debe envidiar a ninguno", considera el hostelero.

La sidrería se trasladó a la calle Manuel Álvarez Miranda, donde a día de hoy se mantiene activa y gestionada por los tres hijos de los fundadores. "Lo hacen mejor que nosotros", aseguran. Ellos disfrutan de su jubilación y dedican el tiempo a sus numerosos hobbies. "Me despierto, incluso, antes que cuando trabajaba", reconoce Cueto. Como reconocimiento a su trayectoria, el matrimonio ya recibió este año la distinción de la Asociación de Restaurantes de Buena Mesa.