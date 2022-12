Andrés Buznego, portavoz municipal del Partido Popular de Villaviciosa, se muestra satisfecho con la labor de oposición de su grupo en el Ayuntamiento, donde el PSOE tiene en este mandato mayoría absoluta después de llegar a la Alcaldía en 2015 gracias al apoyo de otras formaciones tras tres décadas de gobiernos del PP. Al año nuevo le pide un Plan General de Ordenación Urbana y fondos europeos para el desarrollo industrial del concejo. Sobre si se presentará a las próximas elecciones, sí que tiene dudas. “El partido tiene que elegir candidato y yo valorar mi situación personal”, dice.

- ¿Cómo valora el trabajo realizado por el Partido Popular en este mandato?

- Nosotros estamos contentos. Fuimos el único grupo de la oposición que presentó iniciativas, hicimos mociones, enmiendas a los presupuestos… Y de todo lo que presentamos no se tuvo en cuenta ninguna propuesta. No pudimos hacerlo todo tan mal, pero estamos ante una mayoría complicada. Además, teniendo en cuenta que todos trabajamos, hemos logrado estar en el día a día, reuniéndonos con los vecinos y participando en los diferentes actos.

- ¿Cuáles diría que son los frentes abiertos del concejo?

- El municipio tiene muchas necesidades, pero nosotros nos hemos involucrado especialmente en tres de ellas. La primera es el Plan General. El Alcalde (Alejandro Vega) se había comprometido a sacarlo, pero va a acabar la legislatura y seguimos sin él. Además, creemos que va a tardar mucho en tenerse listo porque se está haciendo con una cartografía anticuada, lo cual va a suponer un problema. Es un planeamiento que no tuvieron interés en sacar antes.

- Recientemente también han mostrado su preocupación por la situación de El Calieru.

- Fue un despropósito, pasó lo mismo que en el Ateneo Obrero. Son obras que por capricho desde el Ayuntamiento se cambiaron con modificados que no cumplen. En El Calieru se encargaron partidas de obra que no vienen en el proyecto. Por ejemplo, hay un altillo que se encargó y no viene en ningún plano. Eso es inconcebible. Y ahora no puede ser que nadie sepa qué pasó. Llevamos un año sin poder recepcionar la obra.

- ¿Cuál es el tercer ámbito en el que se implicaron?

- La calle Oliva. Presentamos una moción para demandar una solución y el PSOE salió con una enmienda en la que decían que iban a depurar responsabilidades políticas sobre la actuación. A día de hoy está el expediente vacío. Nos llama la atención que Alejandro Vega, tanto cuando estuvo en la oposición como ahora en el gobierno, habla de las irregularidades del PP cuando gobernaba, pero después de siete años no ha sido capaz de demostrar ninguna ilegalidad ni de sentar a nadie en ningún banquillo. Si hubiera algo ya lo habría sacado.

-¿Cómo definiría la política del PSOE?

- Nefasta. Es la primera vez que tenemos un gobierno de izquierdas con mayoría absoluta, el más grande y más caro de la historia de Villaviciosa, pero tenemos el urbanismo paralizado, de la piscina nadie sabe nada, fue incapaz de realizar avances para el sector industrial. Habla de que es un concejo que creció y lo hizo en la zona de La Marina por la cercanía con Gijón. No por las empresas que trajo. Al contrario, han desaparecido puestos de trabajo.

-Han remarcado en varias ocasiones la necesidad de invertir más en la zona rural.

- Es que está abandonada completamente. Llevaban en el programa hacer un punto limpio y nadie sabe nada. El apoyo al transporte rural, y siendo la de Gijón una alcaldesa socialista han sido incapaces de reunirse con ella; no hubo una sola inversión municipal en las playas, a diferencia de cuando estaba el PP que se consiguió la bandera azul para La Ñora. La Marina sigue sin un proyecto de saneamiento…

- ¿Cómo ve el escenario de cara a las elecciones municipales?

- Se necesita un cambio, sobre todo en la zona rural. Gracias a las parroquias de La Marina aumenta la población, pero carecemos de servicios. También perdimos la oportunidad de acudir a fondos europeos para avanzar en la implantación de los polígonos industriales. Eso se va a conseguir con el PP. Queremos impulsar la zona rural y crear puesto de trabajo.

- ¿Usted volverá a presentarse?

- El partido es el que tiene que decidir quién será el candidato y yo tengo que valorar mi situación personal.

- ¿Qué le pide al año nuevo?

- Que el Plan General sea por fin una realidad y que consigamos fondos europeos para el desarrollo de los polígonos. No debemos ser un concejo que solo vive de la hostelería y el turismo.