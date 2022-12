Juan Carlos Lorenzo juró su acta como concejal de Ciudadanos en medio de un mandato “complicado” limitado por la pandemia. La marcha de su compañera Sofía Llorián le obligó a dar un paso al frente para seguir trabajando por los retos que se habían marcado en su programación electoral. Materias como la revitalización de la ría en las que, lamenta, “no se ha avanzado lo suficiente” y cuyo desarrollo vivirá a partir del próximo año en la distancia tras decidir no volver a presentarse.

-¿Qué balance hace de este mandato?

-Ha sido una legislatura complicada. Hubo un momento que no se podía trabajar y encima Sofía Llorián evolucionó en su trabajo y no pudo seguir, por lo que tuve que quedarme yo de concejal. Por suerte habíamos trabajado juntos, éramos un equipo. Tener solo un concejal, sumado a la mayoría absoluta del PSOE, te limita mucho. Aún así hemos intentado presentar mociones, dar ideas… Hemos querido salvar la atmósfera que hay en el Ayuntamiento. A veces no sé si el alcalde (Alejandro Vega) se da cuenta que lleva ya 8 años. Hay que dejar el pasado atrás y hacerlo bien ahora.

-Una de las prioridades de su programa era revitalizar la ría.

-La ría es maravillosa, pero, quizás porque intervienen muchas administraciones, la casa está sin barrer. El Ayuntamiento, aunque tenga un papel limitado, es el que tiene que coordinar para que las cosas salgan adelante. Creo que se podía haber hecho mucho más. No puede ser que el marisqueo siga cerrado, las sendas sin hacer, el saneamiento avanza muy lentamente…

-Donde si ha habido avances importantes es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

-La adjudicación es positiva y se está haciendo de una manera muy profesional. Tener un Plan General es fundamental para volver a atraer población. Al igual que disponer de una zona industrial-tecnológica. Con la marcha del IPLA (Instituto de Productos Lácteos de Asturias), por ejemplo, se debería haber negociado una contrapartida. En el tema de la manzana y la sidra se pueden hacer muchas cosas, como una "universidad de la sidra", que aúne investigación y formación.

-Habla de fijar población. ¿Cuál cree que debería ser la prioridad?

-Sería importantísimo que hubiese conectividad en todo el municipio. Habría mucha gente que estaría encantada de venir a vivir aquí. No se trata tanto de construir, de hacer nuevas viviendas, sino de aprovecharlo que tenemos.

-¿Plantea volver a presentarse en las próximas elecciones?

-Con la situación que vive actualmente el partido me da la sensación de que en Villaviciosa no se va a presentar. Yo no estoy dispuesto a repetir. La agrupación se cerró un año, en contra de mi opinión, y empezó a depender de Gijón. A partir de ahí creo que poco podemos hacer.

-¿Cómo valora la experiencia como concejal?

-Ha sido muy enriquecedora. Yo nunca había estado en política y cuando empezamos teníamos un grupo muy comprometido. La política es complicada, pero creo que a veces nosotros la complicamos más. Aún así el balance general ha sido positivo.

-¿Cómo le gustaría que fuera el futuro del concejo?

-Me gustaría que todos los grupos se esforzasen para que los vecinos vivieran mejor y dejasen al lado inquinas que en ocasiones parecen hasta personales. Lo segundo es que se recuperase la ría y, finalmente, que se logre fijar población porque nos vamos a quedar solo con gente mayor. Hace falta arraigar población de calidad y potenciar lo que tenemos. Tanto en la zona costera como en la interior Villaviciosa es única. No he nacido aquí, pero me parece un concejo maravilloso.