El repicar de las campanas ha acompañado durante años el devenir de la vida en los pueblos. Utilizadas como un medio de comunicación, su sonido anunciaba todo aquellos digno de dar a conocer a los vecinos: bodas, funerales, fiestas, tormentas… El éxodo a las ciudades y el envejecimiento de la población en las zonas rurales ha provocado que en la última década esta tradición vaya cayendo en el olvido. Excepto en Quintes y Quintueles, en Villaviciosa, donde aquellos que todavía mantienen viva la actividad han organizado para acabar el año con un homenaje a sus antecesores.

"Quintes y Quintueles son de los pocos pueblos que mantienen esta tradición. Sebastián Pidal, fallecido hace poco más de un año, tenía en su casa campanas hechas con botellas de soldar y con ellas fue enseñándonos a varios vecinos como tocar", recuerda Francisco Menéndez, uno de los promotores del homenaje. Gracias a ello, ambas parroquias cuentan con un pequeño grupo de vecinos que todavía hacen repicar las campanas en días festivos.

Ellos son los que ahora se preparan intensamente para el concierto que van a dar el sábado. Este fin de semana, se dieron cita en la iglesia de Quintes para practicar, sorprendiendo a los vecinos que en ese momento estaban por la zona. Uno de los que se mantiene activo es Abel Buznego, "el último campanero que queda de los de antes, el resto empezamos hace tan solo unos años, pero nos defendemos".

La labor de tocar las campanas, reconoce Menéndez, "no es nada fácil, sobre todo repicar". "Antes la mayoría de campaneros tocaban de oído. En esta iglesia, por ejemplo, las campanas están muy separadas, tienes que abrirte mucho y no puedes tirar de muñeca, tienes que hacerlo de brazo", añade. Aún así, espera que la tradición pueda seguir manteniéndose en futuras generaciones. "Lo importante es que la tradición no se pierda, aunque sea solo en vísperas y en fiestas. No queremos que se acabe sustituyendo el toque manual por un sistema automático como los que hay en muchas iglesias", sentencia. Recuerda asimismo que recientemente el repique manual de campanas español ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

En España actualmente perviven más de treinta modos diferentes de toque manual de campanas. La protección de este lenguaje por la Unesco supone, en palabras del Ministerio de Exteriores, "poner en valor y asegurar la continuidad de esta tradición común, compartida entre los diversos pueblos de España". Además, contribuye a proteger unos sistemas de comunicación, casi siempre únicos, al borde de la extinción por la falta de campaneros, figura fundamental para salvaguardar esta práctica ancestral”.

El homenaje del sábado comenzará a las 17.30 horas con la plantación de un carbayo junto a la iglesia. "Esta zona se conoce como la Carbayera, pero resulta que ya no queda ningún carbayo; así que decidimos aprovechar el homenaje para volver a plantar uno", indica Menéndez. Posteriormente tendrá lugar el concierto de campanas en el que participarán siete vecinos. Junto a Francisco Menéndez y Abel Buznego estarán Teo Morís, Xurde Menéndez, Juan Carlos Morís Javier Calleja y Francisco Bárcena. Cada uno de ellos demostrarán su destreza para disfrute de los asistentes.

Aguinaldo

Pero no solo con el sonido de las campanas despedirán el año en este punto de Villaviciosa. Integrantes del grupo folclórico Les Xanines recorrerán Quintes durante la mañana cantando el aguinaldo. Una actividad que iniciaron en 2019 y que ahora recuperan tras la pandemia. Comenzarán en la iglesia, a las 11.30 horas, y pasarán por Casa Eladio, Casa Kilo y el bar Lalo. La idea es tomar los chigres para animar la hora del vermú con villancicos. En cada sitio estarán aproximadamente cuarenta y cinco minutos.

Ambas parroquias están inmersas también en la organización de la Cabalgata, que de nuevo volverá a recorrer Quintes y Quintueles para cumplir los sueños de los más pequeños. Comenzará a las 19.30 horas, saldrán del llagar Castañón y finalizarán en la parrilla Isidro.