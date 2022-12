Los presagios han acabado por cumplirse. El esperado regreso de los mariscadores a la ría de Villaviciosa previsto para estas navidades se ha quedado en un intento fallido. Los altos niveles de contaminación detectados en los últimos análisis han hecho inviable realizar la prueba piloto anunciada por el Principado con el fin de iniciar la recuperación de la actividad tras más de una década prohibida.

La previsión inicial de la dirección general de Pesca Marítima era realizar un ensayo durante este mes, con la esperanza de poder vender las primeras almejas y así establecer la recuperación de la explotación en los meses de marzo, abril y diciembre del año que viene. Para ello, los técnicos regionales realizaron un exhaustivo seguimiento de los ejemplares durante el verano, constatando finalmente la peor de las noticias.

Los malos resultados los achacan los mariscadores a un posible vertido y a los problemas de saneamiento que la ría viene arrastrando desde que hace más de diez años se acordase el cese de la actividad. Por ello, a principios de noviembre, tras constatar la escasez de moluscos en el estuario y su reducido tamaño, ya alertaban de la posibilidad de que la prueba no pudiese llevarse a cabo. "Los resultados son malos, pero ya lo esperábamos. Antes, cuando sembrábamos, a los tres años las almejas tenían un tamaño enorme y ahora ya no es así", afirman. Es más, dudan que "haya muchas que den la medida obligatoria (superior a cuatro centímetros). "En octubre, por ejemplo, había muchísimas, pero eran pequeñas. No me sirve que haya diez mil almejas si luego no cumplen con la ratio establecida porque acaban muriendo antes de crecer", opina José Manuel Estrada, uno de los mariscadores que lleva años peleando para que la actividad regrese al concejo.

La situación real de la ría la conocerán a finales de enero, cuando los técnicos de Pesca vuelvan a comprobar el estado de las almejas y realizar los análisis. Será entonces cuando tomen la decisión definitiva de si el marisqueo puede regresar o no a Villaviciosa en primavera. "Lo vemos complicado", reconocen.

El problema del estuario para ellos está claro, los vertidos y los alivios que se producen desde la red de saneamiento. "A la altura de la desembocadura hay cuatro tuberías enormes. Cuando sube la marea se puede ver la cantidad de basura que arrastra. Viene de abajo, no al revés", avisan, a la vez que lamentan que después de una década "estamos igual que antes, algo raro tiene que haber".

La solución para que el escenario cambie completamente y asegurar así el regreso del marisqueo está en los proyectos anunciados a lo largo de este año para el entorno de la ría. El más importante, el descabezamiento de los arroyos que ejecutará la Confederación Hidrográfica. La actuación es clave para aminorar los alivios del casco urbano al estuario. El proyecto fue aprobado el pasado mes de noviembre, iniciándose por tanto la tramitación de las expropiaciones. Paso previo a su licitación.

En la actualidad hay seis arroyos conectados a la red de saneamiento municipal. Esta situación provoca que en momentos de fuertes lluvias el sistema colapse, provocando inundaciones y vertidos a la ría. Además, las aguas pluviales terminan también en las tuberías, incrementando los niveles de contaminación.

El descabezamiento de los arroyos y la finalización de los estanques de tormenta por parte del Principado permitirán poner fin a estos dos problemas.

Otro proyecto pendiente es la ejecución de la red de saneamiento de la margen izquierda, cuya licitación está prevista para principios de 2023 y que requiere una inversión cercana a los doce millones de euros. En este caso las obras permitirán conectar a la red las localidades de Bedriñana, San Martín del Mar, Requexu y Oles mediante colectores secundarios conectados por gravedad o bombeo al sistema actual.

Saneamiento

La propuesta inicial proyecta la construcción de unos once kilómetros de tuberías de tipología y diámetro variados y, al menos, dos bombeos de diferentes características. Los caudales residuales incorporados por el proyecto tendrán como punto final su depuración en la estación de aguas residuales de Rodiles, donde una vez tratados serán derivados mediante emisario submarino al Mar Cantábrico.

Se calcula que el nuevo sistema pueda beneficiar a más de un millar de habitantes directamente. El plazo de realización es de dieciocho meses.

La ejecución de todas estas actuaciones en los próximos años serán claves para el futuro desarrollo de la ría, el regreso del marisqueo y el aprovechamiento económico, social y cultural de una zona clave en el concejo, como queda demostrado en el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, donde el estuario y todo lo que supone para el municipio es objeto de gran atención.