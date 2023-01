Natalia Fernández, así es la vida al volante de un taxi rural en Villaviciosa

Natalia Fernández habla de forma reposada y tranquila al explicar su periplo de vida en el que, cuanto todo lo que le ha venido sucediendo, tiene un sentido. Es desde el año 2006 la titular de la única plaza de taxi que hay en Venta de las Ranas (Villaviciosa), aunque ha cambiado de vehículo en dos ocasiones más para poder adaptarlo y transportar a personas con movilidad reducida. "Yo vengo de una familia humilde y trabajadora. La vida me llevó, por diversas circunstancias, por donde me llevó. Yo nunca planifiqué nada", explica esta mujer quien estudió, en su momento, Administración y la carrera de Empresariales que no llegó a terminar al enfermar su madre.

Una de sus grandes pasiones ha sido siempre coser y bordar. Tras fallecer su madre su vida dio otro giro pues la llamaron de una empresa textil, interesados por los diseños que ella había presentado. "¿Y qué es lo primero que me preguntan?, que si tengo carnet de conducir. ¡Yo, que hasta entonces tenía pánico a ponerme delante de un volante! Pues no me quedó otra que sacarlo y lo hice con 30 años", explica esta emprendedora que, en cada puesto de trabajo que ejerció hasta convertirse en la titular de la plaza de taxi en Venta de las Ranas disfrutó y aprendió, como ella misma cuenta. "Tras fallecer mi madre yo vuelvo a reciclarme y hago un módulo relacionado con el transporte. Hago mis prácticas y, durante un tiempo, trabajo también en hostelería, en barra y comedor, en establecimientos de la zona. Cuando supe que Pepe, el titular del taxi, estaba a punto de retirarse hablé con él y llegué a un acuerdo superrápido. Saqué la licencia de taxi, el carnet BTP, aprobé a la primera y enseguida pedí el primer coche que tuve. En cuestión de tres semanas ya estaba trabajando como taxista. Mi primer viaje profesional fue el 1 de agosto de 2006", describe esta mujer que empezó "poquitín a poco, con cierto miedo pero también con mucha ilusión", matiza. Con los años adquirió un nuevo vehículo ya adaptado para transportan personas con movilidad reducida. En su momento contó, como ella misma recuerda, con una ayudar Leader. "Con este último coche llevo desde 2016. Decidí ofrecer este servicio porque en la zona hay un importante número de gente mayor, algunos en silla de ruedas, pero esta circunstancia también la puede pasar desde una persona de cualquier edad por enfermedad o por haber sufrido un accidente doméstico", dice. Recuerda que su taxi es de seis plazas, siete con ella como conductora. Y añade: "En Villaviciosa capital hay otro compañero también con taxi adaptado y mantenemos muy buena relación; cuando yo no tengo plaza se lo paso a él y él hace lo mismo conmigo". Natalia, que siempre ha vivido en su pueblo natal, San Justo, es una mujer querida por la gente de su entorno, como se deduce a poco que se pregunte por ella. "La gente sabe que me puede encontrar a cualquier hora. Una clienta me dijo una vez que conmigo estaba tranquila porque sabía que me llamaba a las dos de la mañana y que allí iba a estar para ir a buscarla y llevarla donde necesitara", recuerda la taxista con cariño. Ella cree que se puede vivir en el medio rural pero matiza que depende de la zona. "Aquí, en verano, también tengo mucha clientela de turismo porque es una zona con mucho restaurantes y alojamientos rurales. Estoy en un zona con mucha actividad y bien conectada. Por otro lado, y después de la pandemia, hay cierto retorno a las aldea, con gente que ha comprado casas".