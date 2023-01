La participación de Podemos Villaviciosa en las próximas elecciones está en el aire. La agrupación local no ha renovado el proceso para poder presentarse bajo dicha marca y su portavoz, José Fernando Díaz, ya ha decidido dar un paso atrás. “Es necesario un relevo”, asegura mientras echa la vista atrás y valora el trabajo conseguido en estos más de cuatro años a pesar de estar en la oposición.

-¿Han conseguido cumplir con las expectativas que se marcaban?

-Para ser los que somos y la experiencia que teníamos en política, creo que con creces hemos logrado sacar cosas adelante a pesar de estar en la oposición. Cuando llegamos hablábamos de eficiencia energética en edificios públicos, de la renovación del alumbrado… Temas que podían parecer un canto de sirena. Ahora, la renovación de luminarias supone un ahorro de 200.000 euros y el Ateneo tiene aerotermia porque lo propusimos.

-Su política se ha caracterizado por tener muy presente la defensa medioambiental...

-Consideramos fundamental proteger el paisaje natural de Villaviciosa y conseguir que la ría esté limpia. Es evidente que en 2004 hubo un crecimiento brutal de Villaviciosa, pero subterráneamente se mantuvieron las mismas condiciones. Es cierto que se mantiene igual, pero el Ayuntamiento ahora mismo no tiene margen presupuestario para ejecutar esa obra. El Principado en la margen derecha está actualizando las tuberías para encauzar las parroquias de la ladera oeste y el Ministerio tiene previsto lo mismo en la margen izquierda. Al menos, ya hay un compromiso.

- ¿Se presentará de nuevo las próximas elecciones?

- No, la energía para volver a salir no la tengo. Creo que es necesario el relevo de una persona que esté fresca. Nosotros la primera vez que nos presentamos lo hicimos bajo el nombre de Somos Villaviciosa. En las pasadas elecciones decidimos acudir bajo el ala de Podemos, pero esta vez no hemos renovado el proceso. En este momento no podríamos presentarnos. Estamos en un momento de valorar estos últimos ocho años.

-¿Le queda la espina de algún proyecto que no haya salido?

-Por supuesto. Que los pueblos puedan tener garantías de que una familia joven se pueda asentar ahí porque dispone de todos los servicios, en abastecimiento. Espero que Cadasa pueda cubrir toda la zona oriental, que los mariscadores puedan volver a la ría…

-¿Qué futuro le augura a Villaviciosa?

-El concejo está situado en una zona estratégica al lado de Gijón y va a ir a más. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que aprender de nuestros errores, ser conscientes del crecimiento que va a haber y garantizar medioambientalmente el disfrute de todos los vecinos.