Iván Amandi es el lateral izquierdo del filial del Huesca mientras dura la temporada de fútbol y un colaborador más de la empresa de queso y productos lácteos de su familia, Los Caserinos, en Villaviciosa, cuando vuelve a Asturias en verano. A sus 19 años, Amandi ha comenzado su segunda campaña en el conjunto oscense y trabaja a diario para que algún día el entrenador del primer equipo, el Cuco Ziganda, el que fuera técnico del Real Oviedo, se fije en él y le dé una oportunidad en el fútbol profesional.

“Cuando llegué al Huesca todavía era juvenil, me costó un poco adaptarme a la temperatura de aquí y al clima, entré en un piso con más compañeros del equipo y poco a poco fui encontrándome”, explica el futbolista sobre su llegada a la ciudad. La temporada con el juvenil fue muy buena, lograron el ascenso a División de Honor y él fue sintiéndose cada vez más cómodo. El resultado de todo ello fue que el club decidió renovarlo para que este curso se incorporara al filial, en Tercera RFEF, un equipo formado sobre todo por futbolistas de su generación, nacidos en 2003 y cuyo objetivo es llegar a ser profesionales.

El inicio de esta temporada también ha sido bueno, el equipo es tercero en el grupo aragonés de Tercera y algunos de sus compañeros ya han recibido la llamada para entrenarse con Ziganda: “A mi todavía no me ha llamado este año, el pasado sí que entrené alguna vez con el primer equipo, éste todavía no me ha tocado pero lo estoy deseando”, dice el jugador, que solo tiene buenas palabras para el club: “Desde el primer momento estuvieron pendientes, me recibieron cuando llegué, llaman al piso para ver cómo estamos; es un club muy cercano”, añade.

La posición en el campo de Amandi es lateral izquierdo, pero en el Huesca le ha tocado jugar alguna vez de central y este año muy habitualmente de carrilero cuando el equipo forma con cinco defensas, siendo esta posición la que más le gusta: “Me sorprendía a mi mismo el año pasado cuando me tocó jugar de central, soy duro y agresivo pero algo bajito para ser central, pero la altura no me impidió nada; ahora, en Tercera, con cuatro defensas soy lateral y con cinco carrilero, me gusta esta posición porque se me da bien ir al espacio”.

Los inicios de Amandi fueron en el equipo local, el Lealtad, desde donde pasó al Sporting, club en el que jugó sus dos años de infantil y los dos de cadete. Tras cumplir en categoría cadete regresó al Lealtad, donde estuvo sus dos primeros años de juvenil hasta que, en el tercero, auspiciado por su tío, decidió probar en otro sitio: “Vi que en el Huesca estaban apostando por la cantera, fui con mi tío, hablamos, me vieron un partido, les interesó y me quedé”.

El principal inconveniente que tiene Huesca es lo lejos que está de Asturias y la difícil comunicación que hay entre esos dos puntos: "Asturias siempre se echa de menos, pero me lleva entre siete y nueve horas ir, el año pasado la familia venía a verme al menos una vez al mes, siempre que pueden vienen y cuando puedo voy yo", explica. En Huesca, además del fútbol, ha comenzado a estudiar un doble grado de Nutrición humana y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Pero, además del fútbol y los estudios, en verano, cuando vuelve a casa, le toca echar una mano en la empresa familiar. Su padre, Ángel, es uno de los cuatro hermanos que forman la empresa Los Caserinos, aunque Iván advierte de que la más importante allí es su abuela.

El futbolista sabe bien lo que ha evolucionado la empresa: "Cuando tenía ocho años me acuerdo de no tener casi visitas en la finca y ahora cuando vuelvo en verano y me pongo a echar una mano hay casi 50 visitantes al día", explica. El pasado verano hizo algo menos que otros porque, después de su desembarco en Huesca, apostó por seguir entrenándose y descansar un poco: "En verano allí hay mucho trabajo pero el pasado yo intenté seguir entrenando y tomarme un respiro", asegura. Eso sí, cuando va a Huesca sabe qué tiene que llevar a sus compañeros: "Les he traídos nuestros productos y la gente los celebra mucho".