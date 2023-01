Villaviciosa celebrará el 12 de febrero a las once de la mañana la carrera contra el cáncer infantil en apoyo de la Asociación Galbán. Además de en la página web de este colectivo, ya están abiertas las inscripciones presenciales en establecimientos colaboradores.

En concreto, se pueden cubrir las inscripciones en el bar El Pelambre. (C/ Lealtad, 2), en horario de lunes a domingo, de seis de la mañana a once de la noche; La Ballera Alimentación (C/ General Campomanes, 17) en horario de lunes a viernes, de diez a tres y de seis a nueve, y los sábados y domingos de diez a tres, y Electricidad e Iluminación Ferino (C/ Manuel Cortina, 3) en horario de lunes a viernes, de diez a una y media, y de una y media a cinco y veinte.

Se trata de una carrea popular que se puede hacer como cada uno quiera: corriendo, paseando, en familia o con la mascota. También es posible realizar un donativo a través del “Dorsal 0”, ya que lo importante es colaborar.