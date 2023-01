El Ayuntamiento de Villaviciosa ha acogido la presentación de la quinta edición de la carrera-marcha en favor de Galbán, la asociación de familias de niños con cáncer de Asturias, que tendrá lugar el próximo día 12 de febrero. Asistieron al acto, el alcalde, Alejandro Vega; el concejal de Deportes, Luis González Moro; la coordinadora de la carrera, Sheila Riestra, y varios responsables de Galbán.

Las inscripciones para participar ya se pueden realizar de forma telemática a través de la página web de Galbán. Presencialmente, el trámite puede cubrirse en el bar El Pelambre. (C/ Lealtad, 2), en horario de lunes a domingo, de seis de la mañana a once de la noche; La Ballera Alimentación (C/ General Campomanes, 17) en horario de lunes a viernes, de diez a tres y de seis a nueve, y los sábados y domingos de diez a tres, y Electricidad e Iluminación Ferino (C/ Manuel Cortina, 3) en horario de lunes a viernes, de diez a una y media, y de una y media a cinco y veinte.

La de Galbán es una carrera popular que se puede hacer como cada participante quiera: corriendo, paseando, en familia o con la mascota. También es posible realizar un donativo a través del “dorsal 0”.