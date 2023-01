"Vivir de la música tocando en un solo grupo es difícil en Asturias"

Juan Bertrand lleva veinte años sobre los escenarios. El maliayés comenzó dando clases de guitarra española cuando solo era un niño con el maestro José Ramón Valle y, desde entonces, ha formado parte de algunos de los grupos más destacados del panorama musical asturiano. Con dos de ellos, "La Tarrancha" y "Soax", acaba de ser nominado a los premios de la música asturiana AMAS. Un reconocimiento que recibe agradecido y que le impulsa para sacar adelante su nuevo proyecto, un disco con temas que quedaron descartados de diferentes colaboraciones.

–Veinte años sobre los escenarios. ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música?

–Sí, desde muy pequeño. Recuerdo los cuestionarios que nos hacían en el colegio en los que teníamos que poner que queríamos ser cuando fuésemos mayores, yo pasé de científico a músico.

–¿Tiene algo especial preparado para conmemorar estas dos décadas?

–Mi idea es grabar un disco con temas que quedaron descartados de diferentes colaboraciones. Me gustaría poder ir sacando poco a poco las canciones acompañadas de su respectivo videoclip para, después, juntarlo todo en un mismo trabajo.

–Este aniversario ha venido acompañado de dos nominaciones a los premios AMAS.

–Sí, una con "La Tarrancha" y otra con "Soax". La verdad que estoy encantado, presta mucho que tengan este reconocimiento con el trabajo que hacemos. Con "La Tarrancha", además, es la primera vez que nos nominan en veinte años.

–El grupo celebra sus dos primeras décadas. ¿En qué momento se encuentra?

–Creo que estamos más fuertes que nunca. En diciembre ofrecimos un concierto en Pola de Lena titulado "Camín del venti" en el que colaboraron músicos que formaron parte de la agrupación en algún momento. Todo eso lo grabamos y la idea es ir pudiendo sacar canciones con sus respectivos vídeos a lo largo del año.

–¿Habrá nuevo disco?

–Estamos dudando en si volver a grabar temas antiguos o sacar un disco con todo canciones nuevas. Del último hace tres o cuatro años.

–¿Cómo le afectó la pandemia? ¿Pudo seguir trabajando?

–La canción que está nominada de "Soax", por ejemplo, fue una idea de Adrián, a la que yo puse música durante la pandemia. Hoy en día, con un ordenador y una tarjeta de música, se puede trabajar perfectamente en casa.

–¿Es factible vivir de la música en Asturias?

–Vivir tocando en un solo grupo es muy difícil. Son muy pocos los que pueden hacerlo, "Desakato" y poco más. Los demás estamos en varios grupos, damos clases…Si te gusta y compaginas varias cosas, sí que puedes hacerlo.

–En su caso, desde hace años compagina la trayectoria como músico con la de profesor. ¿Con cuál se quedaría si tuviera que elegir?

–Es difícil. Tocar me gusta mucho, pero dar clases también tiene su parte buena cuando ves que los alumnos estudian y mejoran. Presta ver que vienen a clase con la misma ilusión que tenía cuando yo empezaba.

–En el Ateneo Obrero de Villaviciosa lleva dando clases desde 2009...

–Creo que en Villaviciosa tienen que estar muy contentos con el Ateneo. Hay clases de todo tipo, desde guitarra hasta ajedrez, y después de la reforma el edificio ha quedado genial. A un pueblo tener una oferta cultural y formativa con estas características le da mucha vidilla.

–¿Cómo se presenta este 2023?

–El año pasado en lo que respecta al sector musical fue muy bueno. Recuerdo que el técnico de sonido de "La Tarrancha" me contó que no se pudieron hacer más festivales porque no había medios suficientes para atender tanta demanda, así que me imagino que este año volverá a ser igual.

–¿Cuándo volverá a subirse a los escenarios?

–El 25 de febrero tengo un concierto en el auditorio de Oviedo con Covadonga de la Rúa y con "La Tarrancha". La primera cita confirmada por el momento es en abril, en el Teatro Albéniz de Gijón.