Las aves levantan pasiones en Villaviciosa. La Sociedad Española de Ornitología (SEO) Birdlife celebró ayer el Día Mundial de los Humedales, que tuvo lugar el pasado 2 de febrero, con una ruta ornitológica en la ría maliayesa que encantó a los aficionados habituales y gustó aún más a los que descubrieron por primera vez el mundo de los pájaros. Además, el grupo tuvo la suerte de poder ver un ruiseñor pechiazul, una de las especies más complicadas de localizar incluso con prismáticos o telescopio. "Es un momento especial porque es muy difícil de ver, tengo libros y guías de pájaros y por eso lo conozco pero nunca lo había visto aunque llevo toda la vida viendo pájaros. Y lo que sí que no sabía es que anidan en Somiedo", señaló Francisco Luque, uno de los participantes.

La celebración de los humedales comenzó con una charla en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa, en la que el ornitólogo y delegado en Asturias de SEO Birdlife, Nicolás López-Jiménez, alertó sobre las diferentes amenazas que sufren estos ecosistemas que "son de los más importantes y más frágiles". La contaminación, la crisis de la biodiversidad, la alteración de los ecosistemas, la inacción de las administraciones, los proyectos industriales, el cambio climático o el uso de plaguicidas y herbicidas de los sectores agroganadero y silvícola, entre otros, son el origen de la pérdida de humedales. Solo en España han desaparecido ya el 60% de estos espacios.

Una merma a la que no es ajena la ría de Villaviciosa, donde se ha detectado un descenso en el número de especies y del número de ejemplares. Según el censo del año pasado, hay 35 especies y algo más de mil individuos. "Hay un declive muy significativo en especies como el silbón europeo, el ánade rabudo norteño o el zarapito real, el emblema de la marisma maliayesa. "Esta especie era relativamente abundante antes aunque dejó de reproducirse aquí a principios de los setenta del pasado siglo, ahora se ven muy pocos y son más pequeños", detalló López-Jiménez. También ha bajado el número de cormoranes reales.

Por contra, el grupo más importante en la ría de Villaviciosa es la familia de las aves limícolas, que se alimentan de invertebrados cuando baja la marea y ha disminuido debido a la contaminación de las aguas. "Un grave problema que ha derivado también en que actividades tradicionales como el marisqueo se han tenido que dejar de hacer", puntualiza.

Con los datos frescos, el grupo partió hacia la villa para iniciar la ruta ornitológica. Y no tuvieron que caminar mucho para encontrar los primeros ejemplares, unos patos que nadaban en familia, o una gallineta. "Es sorprendente, no pensaba que hubiese tantas especies", señaló Alejandro Sánchez. Para su mujer, Consuelo Ortiz, fue toda una alegría poder apreciar las diferencias entre unas y otras aves "y eso solo lo puedes hacer si vas con un experto y él sabe muy bien lo que dice y de forma muy agradable", destacó. Y el recorrido les ha gustado tanto que ya planean regresar un día por su cuenta con los prismáticos y una guía ornitológica. "Se encendió nuestro interés", resumió él.

Para avistar aves es clave, según dijo López-Jiménez, hacer el menor ruido posible y mantener el silencio para no ahuyentar a los animales. También es necesario no salirse del camino. El ornitólogo les enseñó a graduar los telescopios que deben estar en un trípode "muy estable" y les recomendó algunas guías para conocer las peculiaridades de cada especies y poder así diferenciarlas. "Nos gustó mucho porque si vas con alguien que sabe y te lo cuenta es mucho mejor", apreció Lucía García, estudiante de Ingeniería de Forestales en Mieres que acudió con un grupo de compañeros. "Siempre me gustó ver pájaros y suelo llevar prismáticos en la mochila pero esta ruta me despierta aún más interés", agregó. Para su compañero, Diego Álvarez, esta fue la primera vez que se puso a avistar aves: "Es muy guapo y también el sitio, que nunca había estado aquí".

El itinerario por la marisma de Villaviciosa, en la zona más urbana, conquistó a los participantes. Incluso a los que ya llevan muchas horas a las espaldas sentados a la espera del momento clave como cuando buscan comida en el agua o están a punto de volar. Y cada vez que aparecía una nueva especie unos y otros se daban aviso para que nadie se quedase sin ver al pájaro. Algo tienen las aves que enamoran a quien las ve. "Es por su belleza", concreta Miguel Fraile, un aficionado a la ornitología que comenzó a disfrutar de los avistamientos tras unas vacaciones en Burgos "y todos los días estábamos rodeados de pájaros y empezamos a salir". Además, como principiante, tuvo la suerte de observar un grupo de moritos "que no veían hace mucho en Asturias". "Es una maravilla verles el plumaje", añade su esposa, Anabel Alonso.

Tal fue el éxito de la jornada en conmemoración de los humedales que la ruta se alargó más de lo esperado. Las preguntas borbotaban entre los participantes y López-Jiménez les dio todo tipo de detalles. Todo para conocer y apreciar la ría nde Villaviciosa que, junto con la del Eo, es la más importante de Asturias.