La Asociación de Mayores Les Mariñes, de Quintueles (Villaviciosa), se prepara para una nueva etapa. Tras casi cuatro años de inactividad, un grupo de vecinos ha decidido dar un paso adelante para volver a dinamizar la entidad. La nueva junta directiva será aprobada oficialmente el próximo día 15, en una asamblea extraordinaria convocada a las 12.00 horas en las antiguas escuelas. Su presidenta, Rosabel de Arriba, espera que la iniciativa cale entre los vecinos. “Es bueno que haya actividad y que no se deje morir el pueblo”, opina.

-¿Cómo surgió la idea de recuperar la asociación?

-Fue todo propuesta de Yolanda Cotiello, presidenta de la asociación vecinal. Ella es la que nos está ayudando a sacarlo todo adelante, la que me animó a que cogiera la presidencia y la que más está haciendo por ello.

-¿Cómo está siendo la primera toma de contacto?

-Arrancar de nuevo ha sido muy difícil. Nos pusimos con ello hace tres meses, pero lograr formar la junta directiva nos costó mucho trabajo. Nadie quería animarse. Yo decidí dar el paso por echarle una mano a Yolanda, que no para. Por suerte, al final juntamos un grupo de cinco personas para comenzar.

-¿Es difícil movilizar a los vecinos?

-Sí, pero esperamos que la gente se anime y participe en la asociación. Es bueno que haya actividad y que no se deje morir el pueblo.

-¿Cuál es su prioridad?

-La idea es que se corra la voz y echar a andar la asociación, queremos captar socios. En los últimos años a Quintueles ha venido mucha gente nueva, más joven, pero sigue habiendo mucha gente mayor. Sabemos que habrá quienes estén trabajando todavía y otros a quienes les cueste desplazarse hasta aquí. Al final, es una parroquia con las viviendas muy dispersas. Aun así, somos optimistas.

-También quieren elaborar un plan de trabajo. ¿Tienen alguna idea en mente?

-Queremos que sea un lugar de encuentro de las personas mayores y un centro de información de los servicios sociales municipales. Mucha gente no sabe dónde solicitar la ayuda a domicilio, la teleasistencia, qué servicios se ofrecen...También queremos estar en contacto con la Comarca de la Sidra, a través del programa 'Rompiendo barreras', y con Cruz Roja.

-La sede es en las antiguas escuelas.

-Sí, tenemos que limpiar y vaciar el local que lleva mucho tiempo cerrado. Por suerte, ya tenemos mobiliario nuevo gracias a la cesión que nos ha hecho una vecina que trabaja en Gijón. La idea es tenerlo preparado para la reunión del día 15.

-¿Usted formó parte de la anterior etapa de la asociación?

-Colaboré algo al final. Nací en Quintueles, pero me fui a vivir a Gijón y hasta que no me jubilé, hace trece años, no pude volver. Era algo de lo que tenía muchas ganas. Mejor que aquí no se vive en ningún lado. En estos años la parroquia cambió mucho, ahora da gusto. Esperemos que dure muchos años, pero para eso la gente debe moverse.