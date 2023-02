Luis Rivaya es historia del automovilismo español. Cámara al hombro ha grabado durante cuatro décadas los hitos más importantes de este deporte. Ahora, deja atrás “esas curvas peligrosas” para disfrutar de sus años de jubilación, pero antes ha recibido el merecido homenaje de todos aquellos a los que alguna vez ha dado voz a través de sus imágenes.

“Esto fue una historia que empezó hace justo cuarenta años. Las imágenes no engañan, pueden tratarse pero yo decidí desde el primer momento que fuesen tal cual. Me quedo con toda la gente que he conocido. Su cariño ha sido lo que me ha dado fuerzax para poder llegar hasta aquí, porque ha habido momentos muy difíciles”, agradeció.

Rivaya reconoció que "todo ha cambiado mucho. El ruido de los coches, la velocidad, el buen rollo de los pilotos, la comunión que teníamos entre todos... Son cosas que hoy desgraciadamente no las veo". Pero él se queda con las historias, "que son muchas", y con la gente. "Para mí siempre ha contado mucho la parte humana y en ese sentido soy millonario", afirmó.

El homenaje celebrado en el Teatro Riera no fue solo un reconocimiento a su trabajo, fue un homenaje a una vida. A noches sin dormir, a vacaciones canceladas, a horas de sufrimiento y dolores de cabeza. Rivaya ha sumado cuatro décadas de actividad en el mundo audiovisual, principalmente al frente de la productora La Chalga, referente en la filmación y comercialización de vídeos de pruebas deportivas.

“A Luis le debo mucho, sobre todo su amistad, pero también sus imágenes. En nuestra carrera deportiva todos le debemos mucho”, aseguró el piloto Luis Climent. Como destacó el alcalde, Alejandro Vega, “gracias a tu esfuerzo por las carreteras de media España tienes uno de los archivos multimedia del automovilismo más importantes del país”.

El regidor puso de relieve, además, la implicación de Rivaya con el concejo. Con su cámara ha grabado algunos de los momentos más importantes de la historia reciente. En 2003 se hizo cargo de la televisión de la Comarca de la Sidra, conocida como Nuestra Televisión (NTV), que cesó su actividad siete años después. Además, pone voz a la Cabalgata de Reyes.

Para Aida Nuño, directora general de Deportes, el homenaje a Rivaya es un ejemplo de “lo grande que es la familia del deporte. Hay muchísima gente detrás que lo hace fundamental”. Y así quedó demostrado a través de los numerosos amigos, compañeros y pilotos que ayer, mediante sus mensajes, quisieron agradecer la labor del asturiano.

José María Ponce, que no pudo estar presencialmente, envió un vídeo en el que no solo agradeció a Rivaya “tantos y tantos años de trabajo”, sino que fue un paso más allá y pidió “a la federación española que ese archivo que guardas sea considerado patrimonio deportivo de España”. Alberto Sanchís, Kini Muntada, Iñigo Lilly, Pipo López, Dani Sordo y hasta Emilio Butragueño, del Real Madrid, enviaron palabras de cariño para el asturiano.

Rivaya publicó en 2013 su primero libro de memorias, ‘Desnudo integral’, y ahora se encuentra preparando el segundo, “La cuneta al desnudo”. “Mi idea es poder ofrecer todo lo que he vivido desde el punto de vista de un reportero que intentó hacerlo todo lo mejor posible”, adelantó. Actualmente es colaborador de la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA de Villaviciosa.