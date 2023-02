Gran Canaria se fija en Asturias para desarrollar un sector sidrero que, centrado en la variedad espumosa, dio sus primeros pasos en 2010 y ya ha conseguido varios premios por su calidad y carácter artesano. Belén Rodríguez, una joven lagarera del municipio de Valleseco, ha estado esta semana en la finca maliayesa Ecojusto, la mayor plantación de manzana ecológica de Asturias, para formarse en cuestiones tales como la poda de manzanos, la transformación digital, la gestión empresarial o la diversificación del producto. Ha sido gracias al programa «Cultiva 22» para jóvenes agricultores que desarrolla el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España.

«La experiencia me ha encantado, he tenido una gran acogida y he podido captar ideas para aplicarlas en Gran Canaria», señala Rodríguez, que espera regresar el año que viene para seguir tomando nota de lo que hacen los productores de manzana y elaboradores de sidra de la región.

En la isla hay tres elaboradores de cierta entidad. Uno de ellas es Sidra Niebla, la de Belén Rodríguez, que también cuenta con una plantación de manzana ecológica para la elaboración de los caldos. En su caso, hace algo de sidra natural, pero la mayor parte de la producción es espumosa, siguiendo el método «champenoise». Además, aunque ahora tienen la variedad parada por un problema de permisos de usos de la costa, Niebla también ha fabricado una sidra que permanece en el fondo del mar durante cuatro meses una vez embotellada y con un lacrado en el cuello. Según la lagarera, en el medio marino la sidra evoluciona de una manera particular. «No hay cambios bruscos de temperatura, ni rayos solares, y la sidra se va moviendo con las mareas», explica la lagarera canaria sobre un producto que tiene un precio de 23 euros la botella y que es muy apreciado en la isla. Es más, logró el premio a la «Mejor sidra del mundo» en el concurso internacional de Vitoria, donde también obtuvieron medallas las variedades natural y espumosa. La primera, que destaca por ser muy artesanal, sale por siete euros la botella, mientras que la espumosa está en el mercado a trece euros.

La principal diferencia de la sidra de Belén Rodríguez respecto a la asturiana radica en que la isleña se hace exclusivamente con reinetas blanca y gris, cuando en el Principado hay más de setenta variedades de manzana autorizadas por el consejo regulador de la denominación de origen protegida (Dop). Además, al disponer de más horas de sol que Asturias, los lagareros canarios buscan más acidez y poco azúcar para una bebida que, de media, tiene un grado y medio más de alcohol que la que se elabora aquí.

La producción anual en las instalaciones de Belén Rodríguez es de unas 15.000 botellas, en cuya elaboración usa alrededor de dieciséis toneladas de manzana. Depende de la vecería o alternancia bianual de cosechas, fenómeno que en la isla es menos acusado por cuestiones meteorológicas.

De momento, la producción de Sidra Niebla se comercializa en Gran Canaria, aunque también es posible encontrarla en Lanzarote. Los principales canales de distribución son tiendas gourmets y restaurantes que quieran sorprender a los comensales con una bebida natural, elaborada de manera artesanal con manzanas autóctonas cosechadas por el lagar.

El objetivo de los lagareros grancanarios es seguir creciendo y mejorando sus productos, convencidos de que la sidra tiene futuro en la isla. Para ello, se miran en el espejo de Asturias, en la visión de negocio de la nueva hornada de elaboradores y en su contrastada capacidad de diversificación.