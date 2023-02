Los amantes de las aves encuentran en la ría de Villaviciosa un hermoso destino natural en Asturias para hacer turismo ornitológico. Desde 1995, la ría se encuentra incluida en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos del Principado, bajo la figura de Reserva Natural Parcial, por su gran importancia para la vida silvestre, flora y fauna. La riqueza ornitológica es espléndida

El humedal maliayés, considerado de alto valor ecológico, recibe cada vez más visitantes atraídos por su singular vegetación, riqueza faunística y belleza natural. Una asidua es la vallisoletana Milagros Abad, gran aficionada a la ornitología y su fotografía, quien viaja una vez al mes a la reserva de Villaviciosa para disfrutar de su riqueza natural y plasmarla en cientos de imágenes. “Esta ría es un paraíso para observar las aves en su hábitat natural. Un lugar perfecto para disfrutar del paseo con tranquilidad y profundizar más en el estudio de la vida de sus aves. Me gusta capturar en fotos la belleza de lo que veo, es pura magia”, explica ésta enamorada de de la ría.

Una afición por la ornitología que Abad dice haber desarrollado a raíz de la pandemia. “La biología es una ciencia que siempre me ha gustado. Me gustan mucho los animales, y las aves es los que tenemos más cerca”, asegura Abad, que, además, dice visitar asiduamente los humedales más próximos a su residencia en Valladolid. Algunos de ellos son las riberas de Castronuño, y las lagunas del Raso de Portillo, la laguna de la Nava en Palencia o las de Villafáfila en Zamora.

Aunque la vallisoletana afirma que la ría de Villaviciosa es excepcional por muchas razones, le sorprenden especialmente los colores de cada estación, cada una con el suyo particular. “Ese verde intenso en primavera es espectacular, algunas veces parece que estuviera viendo un cuadro de los prerrafaelistas. El color claro del aire en otoño, incluso del día a la noche cambia la luz, y todo ello se refleja en las aves. Pero, sobre todo, me encanta porque puedes observar las aves muy cerca. En otros humedales hay mucha distancia entre el observatorio y ellas”, indica. “Mis preferidas son las espátulas por su belleza o la originalidad de su pico. Me encanta el vuelo majestuoso de las garzas, sobre todo de la blanca, y la garceta común, que se la considera la novia de las aves por la blancura de sus plumas” añade Abad, para quien “todo este conjunto es un patrimonio excepcional que me tiene fascinada”.

A juicio de la vallisoletana, la ría podría ser una de las rutas de senderismo por excelencia en Asturias. “Si se pudiese lograr conectar desde Villaviciosa hasta El Puntal sería un sueño maravilloso. Se podría construir algún observatorio o pasarela más. Se lograría atraer con ello a varios tipos de turistas: los de playa, los de senderismo, los aficionados al deporte y los amantes de la ornitología”, señala.

“Los castellanos y leoneses nos desplazamos a Asturias para hacer rutas de senderismo y una de las más conocidas es la del Oso. La siguiente espero que sea la de la ría de Villaviciosa. Yo la llamaría la senda del agua, llena de vida”, concluye abad.