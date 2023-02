La tradición de los "mazcaraos" va ganando adeptos en Villaviciosa. El municipio ha comenzado a transmitir a los más pequeños una celebración que durante décadas pasó de padres a hijos y que en los últimos años se ha venido recuperando gracias al interés de las asociaciones vecinales. En este caso, han sido los alumnos del colegio rural agrupado (CRA) La Marina quienes por unas horas se pusieron en la piel de esos personajes enmascarados que recorren los pueblos realizando trastadas y haciendo bromas el "domingo´l gordu".

La jornada de Antroxu comenzó con un divertido taller emulando al juego de las sillas. Cada clase formó un corro, dejando en medio las distintas piezas de ropa. El objetivo era hacerse con una de las prendas cuando la música dejase de sonar, dando así forma al disfraz. Posteriormente, cada uno se puso la careta y el picornio que había elaborado para, ya con el atuendo completo, realizar un desfile por el patio.

"Esto es algo que se hacía hace muchos años en Rozaes y Poreñu. Se vestían con ropa vieja e iban con la cara tapada para no ser reconocidos", explicó la pequeña Daniela Cabello, del aulario de Castiello de la Marina. Es más, añadió, que "antiguamente se cogía la piel del carnero cuando había matanza, se hinchaba y se utilizaba para pegar a la gente, pero no hacían daño. Me lo contó mi abuelo”.

Los alumnos estuvieron las últimas semanas profundizando en la tradición antroxera del concejo, elaborando las caretas y los picornios, comunes en la vestimenta de los "mazcaraos". "No nos llevó mucho tiempo, pero también ayudamos a los de infantil", detalló la pr. Para dar forma al resto del disfraz, los pequeños tiraron de sus abuelos o de aquellas prendas que ya no usaban. “Yo llevo el vestido que utilicé en su día para ir de vieja", reconoció una de las alumnas, mientras que otros optaron por coserle a las camisetas hojas y ramas, al igual que hacen los vecinos de las parroquias maliayesas.

La recuperación del Antroxu tradicional fue todo un éxito entre los estudiantes. “Nos encanta el disfraz”, aseguró Cabello. Y también entre los numerosos padres que se acercaron hasta la escuela para disfrutar de la jornada con sus hijos y que no dudaron en alabar el trabajo que habían realizado. "Están auténticos", destacaron.

En el colegio público Maliayo de la Villa también realizaron su propio carnaval, en esta ocasión dedicado al fondo del mar. Cangrejos, estrellas de mar, pulpos, peces y sirenas tomaron las principales calles del casco urbano durante la mañana de este jueves, dando lugar a un colorido y llamativo desfile que llamó la atención de todos los transeúntes. El pasacalles discurrió por las calles Maximino Miyar, Cabanilles, Sol y Agua.