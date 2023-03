Los niños de las escuelas rurales tienen a su disposición el mejor escenario posible para probar nuevas formas de educación menos ligadas a una tecnología absorbente y más cercanas a lo que los expertos llaman "el asombro", la capacidad de aprender descubriendo el mundo por uno mismo. Es una de las conclusiones que ayer se expusieron en la primera jornada por la escuela rural organizada por el Colegio Rural Agrupado (CRA) La Marina, que tienen lugar en el Ateneo Obrero de Villaviciosa y que han servido para poner bajo la lupa otros modos diferentes de hacer las cosas.

Catherine L' Ecuyer, doctora en Educación y Psicología, ofreció la ponencia inicial titulada "Educar en el asombro", una nueva metodología basada en la motivación natural de los niños para aprender, que encuentra en la escuela rural el hábitat idóneo para desarrollarse. "Es un ambiente más tranquilo, en más contacto con la naturaleza y quizás con menos contacto con la tecnología, con más silencio, y son las condiciones óptimas para que el niño no se embote, saturado por los estímulos constantes", expone la experta, a la par que anima a los docentes a acompañar a los pequeños en este proceso. "Y no hablamos de innovación, sino de recuperación de métodos tradicionales", indica la experta, que desmonta "falsas creencias" como que "el menor contacto con las tecnologías en ambientes rurales genera menor oportunidad de aprendizaje, y eso es un error". Porque "ningún estudio valida que se aprenden mejor a través de la tecnología".

En ese sentido, L' Ecuyer apuesta por que los jóvenes no tengan acceso a smartphones "hasta la edad más tardía posible, los 16 años, y si es a los 18 mejor aún", porque "no hace falta que los niños estén conectados todo el día", y porque los móviles hacen que los pequeños "no estén preparados para gestionar una cantidad de estímulos que les abruma y les embota; es como pedir a un niño de seis años que beba de una boca de incendio sin salpicarse, es imposible".

La voluntad de estos encuentros sobre la escuela rural es la de mantenerse en el tiempo, con el objetivo de "visibilizar todo lo que se hace en estas escuelas, dignificarlas y poner en contacto a toda la comunidad educativa", apunta Ana Nafría, coordinadora del encuentro, quien llama la atención sobre el "gran potencial de estos centros, que están creciendo en matrícula". De hecho, como recordó el alcalde, Alejandro Vega, el curso que viene se pondrá en funcionamiento la escuela de 0 a 3 años de Venta Les Ranes, también en el ámbito rural, lo que da fe de que "la apuesta por estos centros que es un hecho; hemos mantenido escuelas con dos alumnos y estamos orgullosos de que ningún niño se quede sin plaza", aseveró por su parte la consejera de Educación, Lydia Espina. No en vano, la escuela rural "es la calidad educativa en estado puro, la personalización al máximo del aprendizaje".