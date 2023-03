La playa de Rodiles es desde hace años destino de peregrinación para los amantes del surf. Las características de su ‘barra’, una de las mejores de toda Europa, la convierten en un gran reclamo para cientos de deportistas de todo el mundo. Hasta tal punto, que este año se ha convertido en un espacio deportivo protegido. Es decir, “no se puede dragar ni modificar el entorno”, explica Chus Trabanco, de la Federación Asturiana de Surf.

La denominada "Ola de Rodiles" o "Ola de la barra de Rodiles", explican los surfistas, está considerada la segunda mejor ola de todo el litoral español y está entre las cinco mejores de Europa. Su protección se basa ahora en su gran valor para la práctica del surf de alto nivel, siendo desde los años sesenta escala obligatoria para deportistas de todos los puntos de la geografía. También está incluída en el Surf Report Internacional.

Hace más de una década, la decisión de dragar la ría para poder ampliar el puerto de El Puntal provocó un aluvión de protestas y una manifestación por parte de los surfistas asturianos, que temían que la actuación pudiese acabar terminando con la ola, cuya formación depende del mantenimiento de las condiciones del fondo del estuario. Una preocupación que ha estado vigente a lo largo de estos años y a la que ahora pone fin la protección aprobada por el Gobierno de España y que impide modificar este entorno con actuaciones como un dragado. Una decisión muy aplaudida por parte de los cientos de deportistas y aficionados a este deporte que tiene en Rodiles uno de sus escenarios más especiales.

La "Ola de Rodiles" explica Chus Trabanco es "una ola de largo recorrido con 'take off' vertical y muy potente, lo que te obliga a estar muy bien ubicado y remarla frenéticamente y sin titubeos para no salir despedido por el aire”. Una vez superado lo anterior, es “hueca, rápida y muy exigente a la hora de trazar la trayectoria a seguir", describe. "Hay que medir muy bien dónde vas a hacer el giro que te permita continuar en la pared sin perder velocidad o serás un cazador cazado por un labio muy potente, que si te roza lo más probable es que te impida seguir manteniendo el equilibrio”, añade.

Estas características la convierten en una ola solo para profesionales y experimentados. “Al ser una ola tubera, con secciones muy huecas, dificulta mucho las maniobras arriesgadas y te obliga a leer muy bien la trayectoria a seguir para introducirte dentro del labio”, explica. Para ello, cuanto más grande sea, “más espacio y velocidad para pasar la sección por dentro”. Eso sí, “hay muchos factores que influyen en las condiciones de la ola, como el coeficiente, el periodo de frecuencia, los vientos o la dirección del mar”, concluye