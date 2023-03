El concejal en el Ayuntamiento de Villaviciosa Adrián García Otero será el candidato del PP para encabezar la lista a las próximas elecciones municipales de mayo en el concejo. García Otero, de 44 años, es natural del barrio de La Busta, en la parroquia de Selorio, y es profesor de Educación Física en el Colegio San Rafael. Está casado y tiene una hija de 10 años. Asegura que llega con ganas, las de un "profesor que entra en política" y aspira a desbancar del Gobierno local al PSOE.

–¿Por qué da el paso de liderar la candidatura del PP?

–Ha sido una decisión muy meditada, lo pensé y analicé mucho. Es el municipio donde vivo y lo hago con ilusión porque creo que se pueden cambiar muchas cosas, ese potencial que tiene el concejo hay que reconducirlo y aprovechar todas las oportunidades. Y tengo ambición por ganar. Además, percibo en la calle que la gente está ilusionada y en estos días desde que se anunció la candidatura recibí muchos mensajes de apoyo y eso me hace tener aún más ganas porque te sientes reconfortado.

–¿Qué tipo de gestión municipal planteará en caso de que pudiera acceder a la Alcaldía?

–Tengo algo muy, muy claro, que no voy a prometer nada que no pueda cumplir. Voy a recibir a los vecinos, a escucharlos y darles respuesta, que puede ser positiva o negativa. Hay que analizar los problemas que tienen, trabajar de forma coordinada entre las concejalías, funcionarios y técnicos para ofrecer respuestas argumentadas. No voy a prometer cosas que no se puedan hacer o planteen dudas. Siempre me moveré por mis principios y valores que son el trabajo, el respeto, el sentido común, la sinceridad y la honestidad.

–¿Qué proyectos tiene en mente impulsar?

–Lo más importante ahora mismo es llevar a cabo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es una demanda histórica del concejo y hace mucha falta para la zona rural. Es necesaria una ordenación. Por ejemplo, en la zona de Les Mariñes. Es necesario dotarla de servicios y acercarla también al casco urbano. Y también hace falta crear suelo industrial, es la manera de facilitar que se instalen empresas que van a crear empleo. Es algo positivo para los vecinos. Creo que algo muy importante es agilizar el funcionamiento del Ayuntamiento, que está colapsado y en bloqueo en licencias y expedientes. Es necesario darle un giro para evitar tanta burocracia, para que la gente que va a pedir una licencia o a hacer una consulta no tenga que esperar años como pasa ahora.

–¿Quiénes le acompañarán en la lista?

–Tengo la libertad total y plena. Esa fue una de las condiciones que puse para encabezar la lista, poder elegir a las personas que me van a acompañar porque quiero rodearme de gente de confianza, que conozca el municipio, gente renovada que aporte cosas y también tengo gente que está interesada, se han ofrecido, y gente de la lista anterior en la también veo mucho potencial.

–¿Cómo valora la labor del gobierno del PSOE en Villaviciosa?

–Es muy mejorable. La verdad que nadie lo hace todo bien ni todo mal y yo soy más de crítica constructiva, no vengo a echar a nadie por tierra, ni a meterme en fangos. En un municipio pequeño como es Villaviciosa, todos queremos lo mismo. La gestión es mejorable, pero en lugar de criticar prefiero aportar soluciones.

–Es profesor de Educación Física. ¿Qué hará en el área de Deportes, su especialidad?

–Un eje importante es la salud y el deporte. Voy a plantear un programa muy ambicioso de actividad física y salud porque somos un concejo muy envejecido y hay que potenciar la actividad física enfocada a todas las edades.