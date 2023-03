La Semana Santa de Villaviciosa tiene dos nuevos Cofrades de Honor: Ángel Hevia Noriega y la Coral Capilla de la Torre. Los nombramientos los decidió la Junta General de la Cofradía Jesús Nazareno a propuesta de la directiva de la misma.

Ángel Hevia Noriega es cofrade desde hace más de 50 años. “Fue Mayordomo de la Cofradía durante 27 años, desde 1975 a 2002. Desde que abandonó el cargo siempre ha estado disponible, tanto para asesorar cómo para colaborar con la actual Junta Directiva cuando se le ha pedido”, explica sobre el reconocimiento Nicolás Rodríguez Martín, mayordomo de la Cofradía.

Sobre el galardón a la Coral Capilla de la Torre, Rodríguez apunta que “desde el año 1994 en que fue fundada ha venido participando en multitud de actos organizados por nuestra Cofradía, siempre de manera totalmente desinteresada". "Su participación cobra especial relevancia todos los años, tanto en el Sermón del Desenclavo como en la procesión de la Soledad en el Sábado Santo, con la interpretación del Stabat Mater Dolorosa”

Tanto Hevia Noriega como la agrupación coral villaviciosina se muestran muy agradecidos por los nombramientos. “Para nuestra coral es un orgullo poseer tal distinción por nuestro apoyo y colaboración con la Cofradía y por ello felicito a todos los coralistas actuales, a los excoralistas y también recordar a aquellos que ya no están con nosotros y no pueden disfrutar de este galardón. Gracias a todos ellos y gracias a la Cofradía”, explica Alejandro Montoto, presidente de la Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa.

Para Ángel Hevia Noriega ha sido toda una sorpresa la concesión del título. “Estoy muy emocionado porque no me lo esperaba. En realidad en los tiempos que estuve como Mayordomo creo que no hice nada especial, solo cumplir con mi obligación y seguir las tradiciones de una Semana Santa con más de 350 años de historia”. Y muestra su especial agradecimiento por la concesión del título «a la Cofradía, Junta Directiva y Mayordomo Nicolás Rodríguez". "Creo y digo a toda Villaviciosa que hay que cuidarlos porque son muy trabajadores y no va a ser fácil encontrar gentes así que quieran tanto y trabajen tanto por nuestra Semana Santa. Solo me queda darles las gracias a todos por ello y por este recuerdo inesperado para conmigo», manifiesta especialmente agradecido Hevia.

El Mayordomo de la Cofradía, Nicolás Rodríguez, explica que son unas distinciones muy merecidas. “Hasta ahora solo las tenían el Regimiento de Infantería Ligera Príncipe número 3, las Clarisas de Villaviciosa, Ovidio Vecino Busto y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Villaviciosa. Estamos especialmente contentos de que se hayan aprobado por unanimidad de la asamblea”, asevera.

El acto de los nuevos nombramientos tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de Villaviciosa, el viernes 31 de marzo, a las 20:00 horas, en el marco del Pregón de la Semana Santa de Villaviciosa.