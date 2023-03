Versos azotados por el mar y por el aire. Así transcurrió el recital poético que acogió este sábado el mirador de la playa de La Ñora, en Quintueles (Villaviciosa), enmarcado en el proyecto literario "Asturias, capital mundial de la poesía". Los nueve escritores que participaron leyeron sus poemas en la atalaya. Algunos lo hicieron bajo el sol y otros bajo la lluvia y viento, debido al cambiante tiempo de Asturias, que fue protagonista en el arenal, donde también hubo música con el gaitero Pindy Díaz y el coro San Clemente. Para dejar testigo de la jornada, se descubrió un monolito conmemorativo con una frase del poeta José Manuel Valdés: "Hay un poema oculto en la caligrafía de las olas".

"Yo creo que la mejor definición que tiene la poesía es la alerta de la libertad, un verso de esperanza. Es lo que digo hoy aquí con emoción y repito con inmensa gratitud", señaló Graciano García, impulsor del proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía". El director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias se mostró muy agradecido con las asociaciones vecinales La Rasa de Rovigo y San Clemente, organizadoras del acto. "Este día damos un paso muy importante, quiero expresar mi agradecimiento profundo al pueblo de Quintueles", dijo.

En esta segunda edición, tras la celebrada en 2022 en el mirador de Los Gemelos, participaron los poetas José Manuel Valdés, Rosa Valle, Armando Vega, Carolina Sarmiento, Carmen Sánchez, Inaciu Galán, Alejandra Caldevilla, Yeray Moris y Alma Hidalgo. Dos de ellos, Valdés y Moris, el mayor y el más joven, son, además, vecinos de la parroquia. "Dicen que soy el poeta más viejo del grupo, soy una persona tímida, que no me gusta nada el protagonismo, pero estar en Quintueles entre esta gente es lo máximo. El objetivo es que la poesía se conozca y se aprecie más cada vez, porque forma parte de la vida", señaló Valdés.

El de Quintueles leyó un poema en asturiano y otro en castellano. El primero, dedicado a su mujer cuando estaba embarazada. El segundo, a su casa. "A la sensación que tenemos todos cuando salimos de la casa natal para hacer vida propia cuando regresas a la casa de tus padres, como esa casa te dice que tú ya has emprendido tu camino y que ya no es tuya propia", detalló. Por su parte, Moris, de tan solo 18 años de edad, comentó que la poesía "pisa fuerte" entre la juventud, con nuevos poetas que "queremos hacer cosas nuevas, innovar y tratar de ver en la poesía un medio artístico potente e importante". Además, recitar sus versos en el mirador de La Ñora tuvo su punto emocional para él como vecino de Quintueles. "Me parece estupendo este enclave, que ya es inspirador de por sí. Es lo más grande que puede tener un artista, ver que el pueblo apoya el arte y la cultura, que es fundamental", indició antes de recitar "El pasaje".

Además de los nueve poetas, intervino otra vecina de la parroquia, Isabel Buznego, quien leyó un cuento sobre la vida que dejó al público encantado. Después, sonaron canciones tradicionales a la gaita y se descubrió el monolito con la frase de José Manuel Valdés dedicada al mar por parte del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, quien estuvo muy pendiente en todo momento de Graciano García. Tras la inauguración de este recuerdo en piedra y metal, dio comienzo el breve concierto que ofreció el coro San Clemente y que finalizó con todos los presentes cantando el "Asturias patria querida" mientras el mar cantábrico batía su fuerza con la playa.

"El único objetivo que queríamos conseguir es apoyar un proyecto tan bonito y emocionante como el que promociona Graciano García. Nos parece importante para todos los pueblos de Asturias y nos gustaría que todos cogiesen el ejemplo de lo que celebramos aquí hoy y que haya muchos versos en el mundo y menos actos bélicos", indicó Reyes Ugalde, presidenta de la Asociación de Vecinos La Rasa de Rovigo.

La idea de las asociaciones es poder revitalizar la zona a través de actividades culturales, que sean atractivas tanto para los vecinos como para los turistas, y con las que sean capaces de atraer el interés de la población más joven. También la líder del colectivo vecinal de San Clemente, Yolanda Cotiello, destacó que las entidades sociales del medio rural "no solo están para arreglar caminos o mirar el tendido eléctrico, que también hay que hacerlo, sino para apoyar a la cultura". En ese sentido, indicó que están trabajando por que se valore adecuadamente la cultura azabachera de la zona.

Las dos asociaciones vecinales de Quintueles tienen previsto continuar con esta iniciativa en favor de la poesía y a los poetas asturianos. En la costa de les Mariñes hay unos cuantos miradores de excepción para volver a llenarlos de versos.