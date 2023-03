El responsable del "garaje de los horrores" de Villaviciosa, "todo un delincuente" que "organizaba fiestas hasta altas horas en casa" y "robaba animales"

El hombre detenido por la Guardia Civil tras localizar en el garaje de la casa que habitaba al menos once animales muertos era conocido entre los vecinos de Villaviciosa por ser “todo un delincuente”. “Estuvo aquí pocos meses, pero la lio muchísimo”, aseguran quienes llegaron a tener trato con él. Engaños, mentiras y hasta hurtos hicieron que se ganase mala fama en el concejo.

Según relatan los vecinos, al principio iba todo muy bien. “Al poco tiempo de llegar hizo una parrillada e invitó a todo el mundo, pero luego se empezó a complicar”, recuerdan. Las fiestas en su domicilio hasta altas horas de la madrugada eran habituales, tanto viernes como sábados. Pero los problemas que causó aún van más allá. “Al parecer tenía un taller en Gijón y los coches que le llevaban los vendía o cogía el dinero para las piezas, pero nunca los llegaba a reparar. Si llevabas allí el coche no lo volvías a ver”, afirman.

Sus conocidos tampoco se libraron. “A un vecino le marchó con una cabra, pero le advirtió que la devolviera y al día siguiente ya la tenía en casa. También marchó con un caballo y otro tuvo que ir a buscar su quad a Poreñu”, relatan.

Respecto al maltrato animal, los vecinos no tienen constancia de los hechos, aunque no les sorprende. Uno de ellos vio durante varios días un perro abandonado a la entrada de la vivienda. “Una chica lo intentó coger, pero no hubo manera”, cuenta. El detenido llevaba semanas sin residir en el concejo.

Restos de perros, gallinas y conejos en el "garaje de los horrores"

Todo se destapó a raíz del pasado 8 de febrero, cuando una vecina de Villaviciosa presentaba denuncia por daños ocasionados en una vivienda de su propiedad por parte de su inquilino.

Dos días antes, relata la Guardia Civil, al expirar el contrato de alquiler de la casa, se encontró con que la vivienda presentaba numerosos destrozos, además de observar la existencia de varios animales muertos en el garaje de la propiedad, hecho este que puso en conocimiento de la Guardia Civil.

Tras la inspección ocular llevada a cabo por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), "se pudo verificar el mal estado de la vivienda, así como la existencia de restos de animales muertos, en concreto de dos perros, seis gallinas, un cuervo, un conejo y un pez". Los restos de estos animales se encontraban "muy deteriorados, quedando diseminados a lo largo del garaje de la vivienda, algunos de ellos en sus jaulas". Además, los agentes pudieron comprobar a través del microchip de uno de los perros que este pertenecía a otra persona.

A raíz de ahí, la Guardia Civil tiró del hilo y se pudo percatar de que el propietario original de este perro (según consta en el microchip) era un vecino de Gijón, de 52 años, quien se lo había dado a otra persona, un vecino de Villaviciosa de 33 años, quien a su vez se lo dio al inquilino de la vivienda donde apareció muerto.

De esta manera pudieron determinar la existencia de otros dos perros más cedidos por esta persona, y que aún no se han podido localizar. Con todos estos datos, aclara la Guardia Civil, "se ha procedido a la toma de manifestación en calidad de investigados de dos personas (los intermediarios en la cesión del perro) como supuestos autores de un delito de abandono animal, y a la toma de manifestación en calidad de investigado del inquilino de la vivienda, un varón de 33 años y vecino actual de Infiesto, como supuesto autor de un delito de maltrato animal, como responsable de la muerte de todos los animales localizados".

En la vivienda se halló además la cartilla de otro perro más, que hasta la fecha no ha sido localizado. Por ello, y con el objeto de aclarar la localización de los demás perros cedidos, "se continúan las investigaciones". El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villaviciosa se encarga del caso.