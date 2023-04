Una de las mayores aves rapaces de Europa, el Pigargo europeo, fue vista y fotografiada por el biólogo maliayés Bernardo Busto en Misiegu, mientras se disputaba el cadáver de un pez con un grupo de cornejas. Estas grandes águilas, que tienen una envergadura alar de más de dos metros, suelen alimentarse a menudo de peces muertos y otras carroñas que encuentran en las zonas costeras, aunque también son capaces de pescar por sí mismas grandes peces en aguas poco profundas e incluso cazar aves acuáticas.

Aunque es un ave típico del norte de Europa (Islandia, Noruega, costas del Báltico y muy localmente en Escocia, Noreste de Europa y Balcanes) algunos ejemplares llegan en invierno hasta Francia y Países Bajos. Pero en ese caso se trata de un ejemplar que procedente de Noruega fue soltado por la Asociación GREFA en el concejo de Ribadedeva. Forma parte de un proyecto de reintroducción de la especie en la Península Ibérica. En 2021 se soltaron siete ejemplares y trece más en 2022. Todos ellos están marcados con anillas y provistos de transmisores que permiten hacer un seguimiento de los mismos.

El proyecto de reintroducción del Pigargo europeo es controvertido, ya que en un principio contó con el apoyo y financiación del Gobierno central y de las autonomías de Cantabria y Asturias. Pero la propuesta no gustó desde un primer momento a las asociaciones conservacionistas que arguyen que la presencia de este ave no está documentada en Asturias, y que además no está avalada por ningún estudio científico y no se descarta que la suelta de un ave tan grande y depredador no tenga consecuencias negativas para las especies autóctonas.

El Comité de Flora y Fauna Silvestres decidió retirar el apoyo a esta iniciativa, mientras que la Coordinadora Ecologista d´Asturies pide que se proceda a la captura de los ejemplares liberados para evitar impactos negativos en el medio natural.