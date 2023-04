El párroco de la Unidad Pastoral de Redes, Marcos Argüelles, narró ayer «el mayor acto de amor que nadie jamás haya realizado», el realizado por Jesús camino del Calvario, durante el sermón del Encuentro de la Semana Santa de Villaviciosa. Cientos de fieles escucharon con absoluto recogimiento cada una de sus palabras en la abarrotada plaza del Ancho.

Las imágenes de la Verónica, San Juan y la Virgen María fueron al encuentro de Cristo ante la mirada emocionada de los devotos. La procesión salió puntual de la iglesia y discurrió por las principales calles del casco histórico maliayés, donde el clásico entre el Madrid y el Barcelona quedó en un segundo plano, como bien señaló Marcos Argüelles.

El sacerdote lanzó en su intervención un mensaje de amor, misericordia y ayuda al prójimo. Según indicó, «Cristo crucificado no es repugnante. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos». También recordó a «las personas mayores que sufren su soledad, a aquellos que están en el paro o que no les alcanza su sueldo para poder sustentar a su familia, a aquella madre que sufre por haber perdido a su hijo asesinado y aquellas personas que sufren por la enfermedad, cáncer, ELA o cualquier otra». Personas con «rostros desfigurados, aunque sea en sentido figurado, como el de Cristo en el pañuelo de la Verónica», indicó.

Argüelles insistió en la importancia de que los propios creyentes ejerzan como apóstoles, porque «tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades en la vida, sino que somos capaces de afrontarlas sabiendo que no estamos solos». «El encuentro con Jesús tiene que ser algo de cada día. Ojalá esta experiencia nos ayude a encontrarnos con él en nuestra vida diaria y a caminar tras sus pasos hasta el momento de nuestro encuentro definitivo con él», concluyó el sacerdote.

La Semana Santa de Villaviciosa continua este jueves con la eucaristía de la Cena del Señor, a las 17.00 horas en las Clarisas, y a las 19.00 horas en la iglesia parroquial. La procesión del Calvario comenzará a las 20.45 horas.

El viernes, la plaza de San Francisco acogerá el acto más multitudinario de la celebración, el sermón del Desenclavo, que en esta ocasión correrá a cargo del reverendo Fermín Riaño, párroco de San Pedro de Pola de Siero. Las imágenes estarán acompañadas por la Coral Capilla de la Torre, la Banda de Música y la Banda de Cornetas del Regimiento Príncipe Nº III.