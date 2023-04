El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Zona de Asturias ha procedido a inmovilizar más de 40.000 litros de sidra achampanada en el municipio de Villaviciosa.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Prress, se han instruido diligencias por presuntos delitos contra la propiedad industrial, estafa y derechos de los consumidores, al comercializarse esa sidra incumpliéndose las características de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias.

Explican desde la Benemérita que la manzana utilizada proviene de zonas que no cumplen los requisitos establecidos para esa certificación, algo, no obstante, que no impide que sea apta para el consumo humano.

Diligencias

Las diligencias sobre el caso ya han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villaviciosa. Se continúa con la investigación. La denuncia se produjo por parte del consejo regulador de DOP Sidra de Asturias. Distintas fuentes del sector consultadas han señalado que la sidra afectada estaría en una industria sidrera ubicada en una zona de La Rasa (Villaviciosa). Las investigaciones continúan.