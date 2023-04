No hay un presunto fraude en la Denominación, "sino contra la Denominación". La intervención de 40.000 litros de sidra achampanada en un llagar de La Rasa de Villaviciosa ha generado una amplia polémica entre unos y otros a costa del etiquetado de las botellas, y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias" ha querido aclarar hoy una vez más que el presunto fraude tiene que ver precisamente con la utilización de ese nombre protegido en el etiquetado de "un producto sin denominación de origen, por lo que esta sidra no pasa por nuestros estrictos controles de origen y calidad", señalan. De tal modo que ningún productor de sidra estaría autorizado a usar la coletilla "de Asturias" o "asturiana" sin estar acogido a la DOP, afirma el Consejo.

Asimismo han querido poner de relevancia que las actuaciones del Seprona "protegen a todos los elaboradores que cumplen y comercializan sus productos DOP dentro del marco de la legalidad, eliminando prácticas que suponen ventajas competitivas en el mercado", así como "a los consumidores que tienen derecho a una información veraz". Y explican que el Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias protege dos productos naturales: sidra natural tradicional y sidra natural espumosa, producto resultante de la segunda fermentación de una sidra natural cuyo contenido en gas carbónico es de origen endógeno exclusivamente.

"Esta protección autoriza a usar el término protegido 'sidra de Asturias' o 'sidra asturiana' de forma exclusiva, tal y como se recoge en el Reglamento UE 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios), y en el art 17. la ley de Agro a nivel regional", recalca el consejo regulador, lo que impediría su uso a todo el que esté fuera de la DOP.

Y recuerdan que las únicas sidras que pueden utilizar el nombre protegido son las que cumplen el pliego de condiciones. Es decir, que se producen íntegramente en el territorio de protección, con 76 variedades autorizadas y unos 400 cosecheros; que la elaboración sea a través de prácticas tradicionales y que se cumplan las características analíticas del producto (físico-químicas y sensoriales) que juegan un papel fundamental en la especificidad y autenticidad de los productos.

Es más, sostienen que que los nombres que sean objeto de una denominación geográfica de calidad "no podrán ser empleados en la designa­ción, en la presentación o en la publicidad de productos similares, a los que no les haya sido asignado el nombre o que no cumplan los requisitos de dicho tipo de protección o designación, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras similares; ni aun cuando se indique el verdadero origen geográfico del producto". Tampoco podrán emplearse expresiones tales como "producido en", "con fabricación en" u otras análogas.

Por todo ello, entre las funciones que desarrolla el Consejo Regulador, además de control y promoción, "se encuentra la obligación de defensa de marca", velando por el uso adecuado del nombre protegido “Sidra de Asturias”, para que "su utilización no induzca a error sobre la verdadera naturaleza del producto". Para este fin, "el Consejo Regulador establece la vigilancia de estos aspectos a través de la revisión de etiquetas comerciales, embalajes, documentación comercial y publicitaria (online / offline) o webs". Además, el Consejo "controla que tanto el nombre protegido 'Sidra de Asturias' como cualquier referencia al origen asturiano del producto no se asocia a la comercialización y designación de productos comparables no amparados", rematan.