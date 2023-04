Carpetazo judicial a la denuncia presentada por el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias por una presunta irregularidad en el etiquetado de 40.000 litros de sidra achampanada del llagar de Mayador, en Villaviciosa.

La gerencia de la empresa hizo saber este miércoles a través de un comunicado que «como no podía ser de otro modo, el procedimiento penal iniciado ante los Juzgados de Villaviciosa por el etiquetado de una partida de botellas de sidra comercializado por esta casa ha sido archivado y el precinto de dicha bebida ha sido levantado en el día de hoy".

La gerencia de la DOP alertaba de presuntas irregularidades en las etiquetas que podrían llevar a confusión a los consumidores, lo que llevó a la Guardia Civil a intervenir a través del Seprona para paralizar una partida de 40.000 litros, iniciándose la instrucción de diligencias por presuntos delitos contra la propiedad industrial, estafa y derechos de los consumidores.

Finalmente, el juez ha dado la razón a la empresa, que siempre ha defendido la denominación comercial «Sidra Asturiana El Mayu» a la que corresponden las botellas inmovilizadas. Es en la primera parte del enunciado de la marca, «sidra asturiana», donde la DOP advertía que se podría estar cometiendo un presunto fraude, porque bajo sus parámetros ninguna sidra fuera de la Denominación de Origen Protegida puede usar esa terminología. Pero el gerente de la empresa, Verísimo Busto, señalaba que dicha denominación, en vigor en la actualidad, «figura debida y legalmente registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el 16 de julio del 2002».

Es decir, casi tres años antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Unión Europea la solicitud de registro de la DOP Sidra de Asturias, matizan en Mayador. Yen base a ese argumento el juez ha archivado la causa. «Esta empresa lleva produciendo, embotellando y comercializando sidra desde el año 1939, respetando durante todos estos años la normativa y legislación aplicable y destacando por la calidad de sus productos, cuestión esta que nunca fue puesta en duda respecto a la bebida intervenida», recuerda Busto.

La compañía Mayador entiende que detrás del inicio de las actuaciones del Seprona «existen personas y entidades con una clara intención de perjudicar los intereses de la empresa y dañar la impecable imagen que la misma se tiene tanto en el sector como en los distribuidores y clientes, tanto en Asturias como a nivel nacional». Pero «con tal comportamiento no solo no lo han conseguido, sino que supone un refuerzo en la intención que durante toda los años de vida de la empresa ha guiado su funcionamiento y que no es otro que ofrecer al cliente productos de primera calidad al mejor precio posible», resalta.

Mayador también lamenta «la repercusión del proceso», que «ha supuesto un desgaste en la imagen corporativa de la empresa, además de un perjuicio económico evidente por la paralización de los productos durante 25 días». De tal manera que la compañía está estudiando «la adopción de cualquier tipo de acción judicial tendente a resarcir el daño causado».