El archivo de la denuncia presentada por el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias por una presunta irregularidad en el etiquetado de 40.000 litros de sidra achampanada del llagar de Mayador, en Villaviciosa, parecía ser el final de uno de las mayores polémicas del sector en las últimas décadas. Nada más lejos de la realidad. El gerente de la compañía, Verísimo Busto, ha asegurado este jueves que tomarán “todas las acciones legales oportunas para limpiar la imagen de la empresa y de nuestra marca”.

“Tenemos a los abogados trabajando en qué medidas podemos tomar y contra quién, porque tampoco tenemos toda la información sobre si la DOP ha aprobado esta denuncia dentro del órgano gestor o ha sido una persona en particular quien ha emitido esta demanda”, ha explicado.

"En las diligencias policales hay un correo de la DOP denunciando un etiquetado ilegal en una cadena de alimentación, por lo que el Seprona intervino. Tenemos ese correo, que fue enviado por una persona de la DOP, pero no sabemos si lo hizo con el apoyo de todo el órgano gestor o no. Eso es lo que nos tendrán que informar para ver desde qué punto tomamos acciones legales", indicó el responsable de Mayador. "Otra cuestión es si la actuación del Seprona fue excesiva o no, pero lo que está claro es que ha sido en base a una demanda", añadió.

El gerente de Mayador sigue "sin entender a qué vino la denuncia, cuando había un medio acuerdo para que quitásemos lo de sidra asturiana. Ya teníamos las etiquetas para hacer el cambio", apuntó. En su opinión, si la DOP tenía alguna duda “el camino correcto hubiera sido por la vía administrativa, que para algo existe una calidad agroalimentaria dentro de la Consejería, que es la que estudia estos casos, pero nunca a través de una denuncia de fraude".

La empresa se encuentra ahora realizando las correspondientes gestiones para ver si pueden sacar ya al mercado la mercancía inmovilizada y para calcular los daños económicos, aunque "hay un daño a la imagen muy importante. Se ha unido la palabra Mayador con fraude", subrayó Busto.