Juan Luis Poladura renunciará, tras seis años, a la presidencia de la Asociación en Defensa de los Cosecheros de Asturias para dar el salto a la política como número uno de Ciudadanos (Cs) por la circunscripción oriental. El maliayés, que se hizo viral hace varios años con un vídeo arrancando los pumares de su terreno a modo de protesta, espera "conseguir en la Junta General lo que no he podido al frente de la asociación". "Tengo muy claro que lo que quiero es trabajar por la gente, la manzana, la sidra y el mundo rural", explica.

"Considero que no se debe ligar la presidencia de una asociación con un cargo político, por eso he decidido renunciar. No puedes condicionar a la gente. Dejó la asociación en buenas manos, ya que mi puesto lo ocupará José Luis Álvarez Fernández, un productor de Siero", adelanta.

La Asociación de Cosecheros de Asturias es el resultado de las protestas realizadas en 2017 frente al Ayuntamiento de Villaviciosa por un grupo de cosecheros que decidieron salir a la calle tras sentirse abandonados por el Principado ante los problemas que tenían por el exceso de manzana y las dificultades para vender. Una situación que, advierte Poladura, podría volver a repetirse este año: "Va a haber mucha manzana y como no tomen medidas pronto va a haber un gran problema", advierte.

A lo largo de estos seis años al frente de la asociación, el maliayés ha hecho de nexo de unión entre cosecheros y llagareros, ayudando en muchas ocasiones a sacar la manzana en temporadas de mucha producción. "A pesar de no seguir en la asociación, desde mi nueva responsabilidad intentaré garantizar que se entregue toda la manzana", asegura. "En 2017 empezó todo en la plaza del Ayuntamiento y por desgracia sigue todo igual", lamenta Poladura.