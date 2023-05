El punto de encuentro de los vecinos de Rales es, desde hace casi veinte años, el cabildo de la iglesia. La antigua escuela de la parroquia fue derribada en los años noventa, teniendo que trasladarse las reuniones vecinales a la rectoral que, al ser de titularidad privada, acabó siendo vendida. Desde entonces, el exterior del templo acoge, sin estar preparado para ello, los encuentros de los residentes en esa zona del concejo de Villavociosa.

La locallidad no es la única de Villaviciosa que no dispone de un local social. Por eso, la carta ciudadana elaborada por la Federación de Asociaciones Vecinales (Faavvi) y entregada este miércoles a los candidatos a la alcaldía para las elecciones del día 28 pone de manifiesto la necesidad de dotar a los núcleos rurales de espacios de reunión y ocio. “El disponer de algún tipo de local, que bien podía regentarse como un bar social o cantina, no solo permitiría tener un lugar para reunirse a las asociaciones, sino que fomentaría la convivencia diaria de los vecinos que por los nuevos hábitos de vida en la zona rural puede hacer que tarden semanas en verse”, explican los responsables de la asociación El Miravete de Lugás.

En el pueblo de Solares, perteneciente a la parroquia de Coru, los vecinos tienen que utilizar una vivienda privada para reunirse. En Fuentes llevan años intentando regularizar de forma escrita la cesión de la casa rectoral, sin la que la asociación vecinal no podría mantener su actividad. En Bedriñana tampoco disponen de un espacio de reunión.

Pero no sólo los locales sociales son "fundamentales para dinamizar la actividad asociativa y vertebrar la vida social en los pueblos". Las asociaciones vecinales también demandan infraestructuras deportivas. La federación propone adecuar los equipamientos ya existentes, como boleras y campos de fútbol, así como impulsar la construcción de infraestructuras nuevas en parcelas de uso municipal previstas en los ordenamientos urbanísticos.

El documento también recoge otras peticiones fundamentales para el futuro de estas parroquias como el saneamiento, la mejora del transporte público y el mantenimiento de los caminos. Un tema, este último, en el que la federación vecinal se muestra muy crítica. "Es un hecho que el mantenimiento de los caminos en la zona rural se ha venido utilizando por unos y por otros como herramienta electoral, acordándose de dotar al plan de caminos de presupuesto importante y de ejecutarlo el año previo a elecciones", consideran sus portavoces.

Por otro lado, los colectivos vecinales piden la elaboración de un plan de accesibilidad que "garantice que las personas con desventaja física participen en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en los asuntos económicos, sociales y culturales de nuestro concejo, promoviendo el desarrollo de normas que aseguren el cumplimiento de diseño para todos, la libre circulación de las personas y la prohibición de prácticas de discriminación". De la mano de este plan debería ir otro de movilidad que, según los vecinos, "no solo ordene el tráfico urbano y los viales, sino que prevea la urgente necesidad de dotar de un mejor transporte público al concejo, siguiendo la fórmula más adecuada, que abarque y garantice la movilidad de los habitantes del ámbito rural".

Todas estas peticiones han sido recogidas en la carta ciudadana que la federación entregó a los candidatos a la alcaldía maliayesa en los comicios de este mes y que tiene como objetivo que los cabezas de lista conozcan las principales demandas de los vecinos para que aquellos con responsabilidad puedan atenderlas y ejecutarlas durante el próximo mandato.