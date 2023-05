Francisco Manuel Menéndez Tuero, expresidente de la Sociedad Clarín de Quintes, es el candidato de Foro Asturias a la Alcaldía de Villaviciosa.

.¿Qué proyecto ofrece a los vecinos?

-Creemos en un proyecto que tenga en cuenta las tres realidades que tenemos en el concejo: casco urbano y periferia, zona rural costera de Les Mariñes y zona rural interior, todas ellas con muchos problemas comunes, pero también con unas necesidades muy diferentes. Prometemos trabajo y, sobre todo, sentido común para crear un modelo de concejo en el que las ideas de todos los vecinos y vecinas tengan el mismo valor, independientemente de su ideología política.

-¿Cuáles serían sus primeras medidas en el gobierno?

-Sin duda ninguna, solucionar los graves problemas de funcionamiento de la administración local. También impulsar la tramitación de los planes de ordenación, con el fin de poder llevar a cabo la ejecución de un polígono industrial que genere actividad económica y empleo. También vemos muy necesario la ejecución de la red de saneamiento en todo el concejo, pero especialmente en la zona de Les Mariñes, donde la población y la edificación de nuevas viviendas ha aumentado considerablemente en los últimos años, motivando, entre otros, graves problemas de contaminación de la mayoría de los acuíferos, especialmente en la zona más próxima a Gijón.

-¿Qué objetivo se marca en cuanto a resultado electoral? -

-Conseguir representación en el Ayuntamiento y llegar a tener poder de decisión.

-¿Cuáles serían sus prioridades para pactos en el caso de que no haya una mayoría absoluta?

-Yo no soy partidario de pactos de gobierno. Lo más natural es que gobierne la lista más votada y que se llegue a acuerdos programáticos. No obstante, aún es pronto para valorar esta cuestión. Dependerá de muchas cosas, entre ellas del resultado de las elecciones.

-¿Cómo valora la actuación del gobierno local durante el último mandato?

-Como todo en esta vida, hay cosas bien hechas, otras no tanto y otras que no se hacen. Vemos, por ejemplo, una política dedicada en exceso al turismo. No hay política industrial, faltan iniciativas para generar actividad económica y empleo y, sobre todo, como pasa en muchos sitios, abandono de la zona rural y del sector primario. No podemos estar viviendo toda la vida de subvenciones, tenemos que crear unas condiciones que permitan a los autónomos y pymes vivir de su trabajo, y a los jóvenes de Villaviciosa tener la oportunidad de trabajar en su tierra.

-¿Está de acuerdo con el enfoque que se le está dando al Plan General? ¿Qué objetivos principales debe cumplir?

-El documento de prioridades es un poco genérico. Entendemos que debe de haber suelo industrial de proximidad urgente, estamos perdiendo muchos recursos en inversiones. El futuro Plan debe establecer la relación entre suelo urbano y La Ría, y mantener los núcleos rurales dándoles todos los servicios urbanos, en especial red de saneamiento.