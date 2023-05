Jónatan Meana Pérez, vecino de Quintes de 39 años de edad, es el candidato a la Alcaldía por Convocatoria por Villaviciosa / IU

-¿Qué proyecto ofrecen a los vecinos?

-Convocatoria por Villaviciosa/ IU tiene diseñado un plan de futuro que consiste en la creación de empleo, una estructura pública de servicios, creación de suelo industrial y potenciación del medio rural. IU tiene gran experiencia municipalista a nivel regional. Nuestra participación en los gobiernos es sinónimo de eficiencia en la gestión y respeto por los recursos públicos.

-¿Cuáles serían sus primeras actuaciones en caso de llegar al gobierno municipal?

-Desbloquear la situación administrativa del Ayuntamiento, intentar recortar plazos en la gestión burocrática y remunicipalizar servicios, lo que, a su vez permitiría la creación de empleo público de calidad.

-¿Cuál es su objetivo en las elecciones?

-Nosotros llevamos cuatro años de duro trabajo. Salimos a ganar con un equipo humano de gente del pueblu y pa l´pueblu. Pero, siendo realistas, sacar representación en una plaza como Villaviciosa sería histórico.

-¿Cuáles serían sus prioridades en materia de pactos?

-No vamos a ser la alfombra roja de nadie, nunca mejor dicho. Los pactos se negocian y tenemos claro que si tenemos un concejal útil, va a ocupar concejalía y con recursos. No queremos brindis al sol. Por supuesto, garantizaremos con nuestra participación un gobierno progresista, no se puede volver al pasado.

-¿Cómo valora la actuación del gobierno local durante el último mandato?

-En la Villa se han roto muchos tabús, se ha mejorado mucho en cuanto a participación ciudadana, servicios sociales, pero queda muchísimo por hacer. Consideramos que hay que tener altura de miras y no ser revanchista. El gobierno municipal es para todos, no sólo para sus votantes. Creemos que ser puede ganar en transparencia, mejorar la gestión de las obras públicas y distribuir las ejecuciones a lo largo de toda la legislatura, no en la primavera de elecciones.

-¿Comparte el enfoque con el que se aborda la redacción del Plan General?

-Tenemos que dejar de entender la política como una competición y sumar esfuerzos independientemente de quién partan las iniciativas si éstas son buenas para nuestros vecinos. El gobierno socialista tendría sus razones para romper con el anterior equipo redactor, pero esto conlleva un mayor retraso en la ejecución del plan y al final lo pagan los vecinos. Creemos que es primordial poner el foco en la creación de suelo industrial que aproveche la centralidad y comunicación del municipio. Hemos perdido mucha industria y Villaviciosa tiende a convertirse en ciudad dormitorio. Necesitamos que el plan reactive el municipio. Nuestras medidas no son populares, pero es de vital importancia que no se aumente bolsa de suelo en zonas rurales donde no hay saneamientos. La promoción de vivienda pública tiene que ser una prioridad.