Adrián García Otero, candidato a la Alcaldía de Villaviciosa por el PP, es natural de La Busta (Selorio). Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Grado de Educación Primaria, imparte clases en el colegio San Rafael (Villaviciosa) desde hace quince años

-Defina su proyecto para Villaviciosa.

-Las palabras que mejor definen este proyecto son implicación y compromiso. El elemento diferenciador con el resto de candidaturas es que somos un equipo cualificado y totalmente renovado. Estamos en política con una clara vocación de servicio y queremos recuperar la confianza de los vecinos y que todos se sientan representados. No hemos venido a vivir de la política, todos tenemos un perfil profesional y nuestro objetivo es ayudar a construir una Villaviciosa mejor entre todos. He tenido la suerte de formar un gran equipo y me atrevo a decir alto y claro que es la lista más cualificada y preparada de la historia de Villaviciosa. A los vecinos les ofrecemos capacidad de escucha y mucho trabajo. Queremos colocar a las personas en el centro de nuestras políticas y demostrarles nuestro compromiso real. Para ello vamos a trabajar muy duro, vamos a escuchar sus necesidades, vamos a analizar sus problemas y vamos a darles una respuesta argumentada. Todos los vecinos del concejo son importantes para nosotros y merecen ser atendidos.

-¿Qué medidas aplicaría en primer lugar en caso de alcanzar el gobierno?

-Nuestra primera medida cuando gobernemos será habilitar dos horas diarias de atención a los vecinos desde Alcaldía y sin cita previa. También crearemos una oficina de atención al ciudadano para asesorar, simplificar burocracia y agilizar trámites. Nuestro objetivo más ambicioso y urgente a corto plazo es mejorar la gestión del Ayuntamiento y reducir el tiempo de espera por una licencia municipal. Actualmente, existe un colapso brutal y es una situación que provoca graves perjuicios a nuestros vecinos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que tomar decisiones y actuar.

­-¿Qué objetivo se marca para el domingo en las urnas?

-El objetivo es ganar las elecciones y recuperar la Alcaldía. Por mi formación profesional en materia deportiva, he sido siempre una persona competitiva, a la que le gusta ganar respetando las reglas del juego. Cuando tomé la decisión de presentarme como candidato lo hice consciente del reto que supone, pero con total confianza en mis posibilidades. Además, he formado un auténtico equipazo y percibo en la calle muchas ganas de cambio, así que aspiramos a ganar.

-¿Cuáles serían sus prioridades para pactar?

-Es una pregunta que no voy a responder, porque en mi cabeza no cabe otra opción que no sea ganar y, sinceramente, ni me lo he planteado. Pero podría decirle que soy una persona dialogante y acostumbrada a llegar a acuerdos, siempre que estos redunden en el beneficio de los vecinos de Villaviciosa. Mi prioridad es y será el bienestar de todos los habitantes del concejo por encima de otro tipo de intereses.

-¿Cómo valora la actuación de los gobiernos socialistas durante los últimos mandatos?

-Llevo de concejal los últimos cuatro años y puedo decir que el actual equipo de gobierno se ha caracterizado por la falta de diálogo con la oposición. Ha incumplido la mayoría de promesas realizadas, tolera muy mal la crítica y no asume sus errores. Yo he venido a la política a aportar soluciones, creo firmemente en la crítica constructiva y mi lema es menos promesas y más compromisos.

-¿Está de acuerdo con el enfoque que se le está dando al Plan General de Ordenación? ¿Qué objetivos principales debe cumplir?

-El Plan General de Ordenación Urbana es una demanda histórica del concejo. El actual alcalde se comprometió a aprobarlo esta legislatura e incluso anunció que no se presentaría a la reelección si no lo lograba. Lo más importante es que haya una voluntad real de llevarlo a cabo, y la dilatación de los plazos denota poca credibilidad y los vecinos deben ser conscientes de ello. Los principales objetivos que debe cumplir es dar respuesta a las demandas de los vecinos, facilitar que los hijos puedan construir su vivienda cerca de los padres y asentar población en la zona rural, así como dotar al concejo de suelo industrial para que puedan asentarse empresas en el concejo y así crear empleo de calidad. En definitiva, permitir el desarrollo del municipio de forma organizada y sostenible.

-¿Cómo ve el futuro de Villaviciosa?

-Tenemos un concejo con un potencial enorme, pero para ello hacen falta

políticas valientes que apuesten de verdad por dinamizar la actividad social, deportiva, cultural y económica de Villaviciosa. Tenemos que devolver el optimismo a los vecinos, ser positivos y trabajar para que el cambio sea posible. Queremos construir una Villaviciosa mejor entre todos, y ahora mismo, la única opción real que existe para lograrlo es votar al PP.