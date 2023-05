El equipo socialista maliayés, encabezado por Alejandro Vega, repite candidatura con algunas de las figuras más importantes del último mandato, como Lorena Villar y Rocío Vega, que repetirán en el segundo y tercer puesto, respectivamente, "pero con relevantes cambios e incorporaciones de personas independientes".

–La mayoría de municipios de Asturias pierden población. Villaviciosa es de los pocos que crece.

–Creo que se debe a una suma de factores. Pero la realidad es que muchos han puesto la vista en un concejo que tiene calidad residencial, servicios, comercio y una programación cultural y de ocio durante todo año.

–Estos cuatro años han estado marcados por la pandemia. ¿Cómo ha afectado a los proyectos del mandato?

–Es evidente que cuando iniciamos el mandato, nadie podía imaginar lo que vendría en unos meses. Claro que se han quedado proyectos que nos habría gustado ver terminados. Queremos generar suelo industrial y su desarrollo que sea viable. No cabe ya "pintar" polígonos que luego es inviable desarrollar por su coste, como pasó en el pasado.

–Uno de los proyectos principales era la propuesta para una piscina nueva en La Barquerina. ¿Hubo un cambio de planes?

–Sí, siempre debemos mirar por el dinero público, más aún tras la crisis. Por eso se impuso la decisión más racional. Tuvimos que cambiar el planteamiento de piscina nueva a piscina mediante una rehabilitación integral de la actual. Hemos logrado en competencia con todos los municipios de España, 1,7 millones para la obra que se hará el año que viene y dará por fin a Villaviciosa la piscina de calidad que se merece, acabando con el desastre y el pufo que nos dejó el PP.

–Han logrado desbloquear la tramitación del Plan General, eterna asignatura pendiente de Villaviciosa. ¿En qué estado se encuentra?

–Costó demasiado tiempo salir de la situación que nos dejaron, con un contrato empantanado. Hay que recordar que el anterior gobierno del PP fue quien paralizó el plan 4 años completos, cuando se encontraron con la aprobación inicial y dejaron sin contestar las más de mil alegaciones de los vecinos. Tuvimos que empezar de cero, y hemos hecho este trabajo, según los plazos legales y con trasparencia. Ahora estamos ya en condiciones de tener la aprobación inicial en este año, y los vecinos tendrán dos meses para alegaciones.

–¿Qué planes tiene para la zona rural?

–Sin duda necesita de mayor atención. Somos el décimo municipio con mayor extensión de Asturias. Arrastramos mayor atraso que otros concejos. Se habla del saneamiento, pero es que gran parte de la zona rural no tiene aún garantizado el abastecimiento de agua. Luego está la necesidad de completar la extensión de la fibra óptica a toda la zona rural, y mejorar el servicio de transporte.

–Ha hablado del saneamiento, otra demanda fundamental, ¿en qué situación se encuentran los proyectos?

Así es. Ahora acaba de iniciarse la obra del saneamiento de Poreñu, con una inversión de más de 300.000€ que aportará el Principado. Pero además, hemos logrado que por fin estén en planificación de presupuestos del Principado y del Gobierno central, más de 25 millones de euros para los próximos años en los núcleos del entorno de la ría, Les Mariñes o Argüeru, junto los que ya están en tramitación para los dos márgenes de la ría. Hablamos de obras que llevarán varios años, así que mientras, vamos a poner en marcha un servicio municipal para el mantenimiento y limpieza de fosas como apoyo a los vecinos, que se financiará mediante tasa, como un servicio más.

-La senda al Puntal, reivindicación histórica de Villaviciosa, está por primera vez en los presupuestos del Principado. ¿Será su momento?

Este proyecto ya no tiene vuelta atrás. Por fin se ha pasado de las palabras a los hechos y tengo que agradecérselo al gobierno del Presidente Barbón. Nosotros vamos a pelear el siguiente paso, que es la comunicación con un puente desde El Puntal a Rodiles.

–El PP de Villaviciosa ha sido muy crítico todo el mandato. Ahora, tienen un nuevo candidato que promete el cambio. ¿Cómo lo valora?

–Adrián García se presenta como nuevo pero lleva cuatro años de concejal y no hizo ni una propuesta. Llevaron a cabo una oposición destructiva y de juego sucio. Ha tenido cuatro años para demostrar lo que ahora promete, pero la realidad es que habló dos veces en el pleno, ambas para insultar. Desde luego no diré que somos los mejores de la historia. La gente debe valorar la credibilidad de quien desde el PP, anuncia ahora el cambio en Villaviciosa. Tuvieron ya 40 años.

–Expresó dudas sobre si volvería a presentarse y se especuló con descontento por su parte.

–Expresé lo que pensaba en el momento en que se me preguntó y que no era solo una decisión mía. Y respecto a descontento, yo he defendido siempre el interés del concejo por encima del partido, y lo voy a seguir haciendo.