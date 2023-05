¿Quién no ha deseado ser alguna vez un cowboy o emular a John Wayne a lomos de un caballo? Las películas del lejano Oeste marcaron el devenir de una generación que soñaba con cabalgar por las enormes praderas americanas. Los denominados Western ganan su nombre de una modalidad de monta, más natural y flexible, que en los últimos años se ha extendido por diversas regiones de España y que en Asturias tiene su feudo en Argüero (Villaviciosa).

En una pequeña parcela a la entrada del pueblo, Benja Guardado y Elena Nieto han abierto, en la antigua finca familiar, el Club de Equitación Jors. “Empezamos hace diez años. Primero en León, y los dos últimos en Tarragona, pero estábamos muy lejos de Asturias y decidimos trasladarnos a Argüero", explican.

En su rancho maliayés, estos apasionados de la equitación están especializados en monta western, la cual deriva de la doma vaquera española. "La principal diferencia está en que mientras la segunda es considerada un deporte, el western sigue siendo un trabajo", explica Guardado. Esto hace que la disciplina americana sea menos rígida. La silla es más cómoda y la forma de trabajar con el caballo, diferente. "Por ejemplo, en la doma española el caballo siempre va con la cabeza alta, pero en la americana va con ella baja para permitirles usar el lazo", detalla.

"En western no existe el concepto de decirle al caballo lo que tiene que hacer, existen las señales. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos muy en cuenta la psicología del animal". añaden los responsables del club. Por eso, los ejemplares de Guardado y Nieto “no funcionan con brusquedades, sino con ritmos”. “Si hay algo que no quieres que hagan, tienes que mandarles más trabajo. De esta forma, aprenden que si no quieren trabajar tanto deben hacerte caso”, indica Nieto.

La maliayesa forma parte de la American Quarter Horse Association España, la mayor organización de caballos del mundo. Hace dos años quedó tercera en el campeonato nacional de western y está especializada en adiestramiento. “Muchas veces se relaciona esta monta con algo del campo, pero el nivel de competición es igual de exigente que otras", asegura. "Además, los premios económicos en competiciones serias son muy gordos y pueden alcanzar el millón de dólares", añade.

En su finca de Argüero, Guardado y Nieto cuentan actualmente con cinco caballos. Para acudir a sus clases tan solo hacen falta “unos vaqueros” y “unas botas de montaña baratitas”. “Para comprar el resto de la equipación hay tiempo”, afirman. Además, también ofrecen la opción de hacer rutas.