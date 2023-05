El día en que cumple cien años, Aurora Villoria desprende una energía contagiosa. Dicen quienes comparten con ella su día a día que es “como si le diesen cuerda" , que "no para”. “Yo no he hecho nada especial. Dios nos ha hecho así", asegura esta hermana Carmelita de la Caridad Vedruna que este martes celebró su centenaria rodeada del cariño y la admiración de la comunidad educativa del colegio San Rafael, al que llegó hace 56 años.

Aurora Villoria nació en San Martín del Camino (León), siendo la segunda de cuatro hermanos. Ingresó en el noviciado de Vitoria a los 20 años. Allí tomó el hábito e hizo sus primeros votos. Su primer destino la llevó a Vigo, al colegio de La Inmaculada, donde permaneció durante catorce años. De esa etapa todavía guarda “hermosos recuerdos de los paisajes de mar”. Su siguiente destino fue León, antes de llegar a Villaviciosa el 8 de septiembre de 1967. Hace ya 56 años. Más de medio siglo que “ha pasado volando". "Cuando miro atrás y pienso en todo lo que he pasado…En Villaviciosa estoy encantada. Es como si hubiese nacido aquí”, subraya. Con sus cien años se ha convertido en la primera hermana de la congregación maliaya en alcanzar dicha edad. En el colegio San Rafael, Villoria ejerció como profesora de francés. "Era exigente y seria, pero todas sus alumnas recuerdan sus clases”, destacan quienes han sido sus compañeros, que agradecieron la importante labor que desarrolló la religiosa, especialmente con los niños de infantil: "Los mimó en las aulas, calmó sus lágrimas, los llevó a la panadería a comprar y les ayudó a la hora de la comida”. “Gracias Aurora, porque todo lo hacemos con amor. Siempre estás ahí, aunque a veces refunfuñes. Gracias por tu entrega en cada cosa que haces, como tener la terraza llena de flores o regalar a las hermanas detalles creados por tí. Gracias por tus palabras de ánimo y por tu energía, parece que llevas unas pilas puestas que no se acaban nunca", afirmaron los organizadores del cumpleaños. La jornada comenzó con una eucaristía en la capilla del colegio, oficiada por el párroco, Gonzalo José Suárez, quien recordó algunos de los hechos históricos que tuvieron lugar el año que nació Villoria. También estuvo presente el alcalde, Alejandro Vega, quien destacó “la vida ejemplar y afortunadamente muy larga” de la hermana, a la que le hizo entrega de una reproducción de la Casa Consistorial. "Estoy muy emocionada", afirmó la carmelita con una sonrisa.