La pintora Rosa Rubio atesora en su memoria cientos de recuerdos en torno a la ría. El estuario ha sido para ella, como para otros muchos vecinos de Villaviciosa, el enclave idóneo al que escaparse en los momentos más complicados de su vida. Un soplo de aire fresco en un instante difícil, pero también el escenario de un sinfín de anécdotas de su infancia. Luces y sombras que ha querido plasmar en la exposición ‘Aqua Vitae’, que hasta el próximo 9 de junio puede visitarse en la sala de arte de la Fundación Alvargonzález de Gijón.

“La ría me trae recuerdos de infancia, como cuando íbamos a pasear o pasar el día, pero también sentimientos buenos y malos. Ha habido momentos en mi vida en los que para relajarme acudía a ella. En esta exposición he querido hacer míos sus rincones”, explica la pintora maliaya.

Los paisajes que integran la exposición están representados con colores frescos y gélidos, tan característicos de su obra, acompañados por algún guiño a la calidez. Escenarios que plasman la bruma, un momento en la playa de Rodiles, los mariscadores, los porreos con la naturaleza muerta o el color del agua en la orilla. En definitiva, “es una ventana a la ría de Villaviciosa en sus diferentes ambientes, realizados con una técnica muy depurada pero considerada difícil”.

“Fui a los sitios que más me atraen a hacer fotos y poder sacar de ahí los bocetos, aunque algunos están hechos en el mismo sitio. Luego las imágenes las traté digitalmente para darles el color que más me interesaba, aunque una vez me puse a pintarlos cada cuadro tomó un camino propio, alejado en algunos casos de mi idea inicial”, indica.

En total, dieciocho cuadros conforman la exposición, aunque, si Rubio tuviese que elegir se quedaría “con los que plasman la playa con la bruma". "Esa es una imagen que siempre hay, da igual la hora del día. Es muy típica. El cuadro ‘Guiños de calidez’, por ejemplo, me da mucha calma”, dice.

La villaviciosina realizó la colección expresamente para la exposición y no descarta ampliarla en un futuro si hubiera oportunidad de exponerla en Villaviciosa. “Tengo que agradecer a la fundación todo el apoyo que me ha dado, en especial a su presidenta, así como a toda la gente que ha pasado a verla. Los comentarios que me están llegando es que gusta mucho y creo que en el concejo también lo haría”, opina. Por el momento, tan solo podrá verse en la sala gijonesa en horario de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, solo por las mañanas.

Rosa Rubio es integrante del grupo Nieblastur y este año fue la encargada de diseñar el cartel de la Semana Santa de Villaviciosa. Comenzó a pintar siendo solo una niña en una clase extraescolar y desde entonces siempre ha estado ligada al mundo del arte. A lo largo de su trayectoria ha pasado por el óleo, los retratos, el carboncillo… Hace ocho años descubrió el mundo de la acuarela y desde entonces, reconoce, “está muy vinculada a mi vida”. “La acuarela transmite mucho y el arte al final tiene que moverte algo, no es solo técnica. Por suerte, en los últimos años ha empezado a ponerse de moda y estoy muy contenta”, afirma.

Con el grupo Nieblastur, Rubio sale todos los sábados por el concejo a retratar los diversos paisajes que conforman Villaviciosa. “Somos como una familia”, asegura. La asociación organiza todos los veranos una feria de la acuarela y ya tienen en marcha la edición de este año, que se celebrará en el mes de julio.