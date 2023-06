Una historia de amor del siglo XVI rodada en Tazones promocionará la noche más romántica de los pueblos más bonitos de España

Un príncipe en busca de su amada, una joven asomada al balcón, una gran boda… Lo que bien podría ser el guion de la próxima historia de amor más taquillera de Hollywood es el hilo argumental del anuncio que la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España acaba de rodar en Tazones para publicitar la «Noche Romántica» que organizan cada año a finales de junio. La productora Ilumina Films ha sido la encargada de la grabación, que requirió de la presencia de más de una docena de figurantes.

«Cada año eligen un pueblo distinto para hacer el anuncio y este nos tocó a nosotros. Hace unas semanas me llamaron y me contaron la idea que tenían. Me pareció estupendo, así que nos pusimos manos a la obra», explica Cristina Carneado, vecina y presidenta de la Asociación Primer Desembarco.

El anuncio es una mezcla entre pasado y presente. El protagonista es un príncipe del siglo XVI, inspirado en el emperador Carlos V y en la representación del desembarco que cada mes de agosto se realiza en tierras de Tazones. El monarca llega a la costa maliaya tras de su amada, a la que busca desesperado por todas las casas y rincones del pueblo hasta que consigue dar con ella asomada a un balcón. Es ahí donde comienza su historia de amor. Juntos recorren las calles y rincones más destacados de Tazones, como el banco turístico en homenaje a las rederas que recientemente fue instalado por el Ayuntamiento en el mirador de Les Muyeres.

Su recorrido les lleva a cenar mirando el mar y a sellar su amor comprando un anillo de azabache, antes de celebrar una gran boda en la plaza. La historia de la joven pareja se entremezcla con testimonios actuales. Al finalizar, todos acaban animando a la gente a participar en la noche romántica de la asociación.

«Tazones tiene unos rincones muy bonitos y creo que el anuncio va a funcionar muy bien. Nosotros lo pasamos estupendamente grabándolo», asegura Carneado. Aunque la jornada no estuvo exenta de imprevistos. El actor que debía hacer de príncipe avisó en el último momento que no podría acudir, lo que obligó al equipo a buscar un sustituto «in extremis». «Fui por todo el pueblo preguntando si alguien podía hacerlo hasta que di con un chico que aceptó», relata la maliaya.

Lo que parecía ser un desastre acabó siendo toda una sorpresa. «Lo hizo genial, quedamos todos muy sorprendidos. Además, tenía un gran parecido con Víctor Berros (actor de Teatro Contraste que desde hace varios años encarna a Carlos V)», indica Carneado. Su interpretación fue tal que muchos vecinos le pidieron que volviese a acudir en agosto para el Desembarco. Lamentablemente, «vive en Francia».

Esta no es la primera vez que el pueblo maliayo es protagonista de un anuncio publicitario. En 2016, Tazones acogió la grabación del «spot» más esperado del año, el de la Lotería de Navidad. Entonces el guion contaba la historia de Carmina, una maestra jubilada que cree que le ha tocado el Gordo al escuchar a los niños de San Ildefonso cantar su número. Lamentablemente, no se da cuenta que las imágenes son del año anterior, pero sus hijos y vecinos para no quitarle la ilusión acaban celebrándolo con ella.

Unicef también eligió Tazones para la grabación de un anuncio con la banda de gaitas Villa de Gijón. «Lo que sobra aquí son localizaciones. Cuando vino Santiago Zannou a grabar el anuncio de la Lotería estaba asustado», recuerda Carneado, quien espera que esta nueva grabación sea un impulso para dar a conocer este rincón de Asturias por todo el país.