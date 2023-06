La Ñora se ha convertido en el primer gran arenal de Villaviciosa en incorporarse a la red de playas sin humo del Principado. La directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, y la teniente de alcalde, Lorena Villar, entregaron este martes a los vecinos la bandera que acredita el compromiso del concejo en la lucha para lograr desterrar el tabaco de la costa asturiana. “Todos los concejos, no solo Villaviciosa, estamos abocados a crear espacios públicos sin humo. Debemos ir poco a poco avanzando en ese objetivo”, indicó Villar, quien recordó que, contando La Ñora, el municipio suma ya cuatro playas adheridas a esta campaña.

La solicitud para que La Ñora se incorporase a la red libre de humos partió de la Asociación Vecinal San Clemente de Quintueles, cuyos integrantes agradecen la predisposición del Ayuntamiento y del Principado para llevar a cabo su solicitud. "Es una oportunidad para que la gente se vaya concienciando y para que cuidemos cada vez más las playas", destacó el vicepresidente de la entidad, Joaquín García. La asociación está trabajando, además, en un proyecto que verá la luz en los próximos meses y que consiste en la creación de un mural sobre la parroquia que se ubicará en uno de los muros del aparcamiento de la playa.

La Ñora sigue así el camino que Misiego, Miami y El Puntal abrieron en 2019, cuando la campaña de playas sin humo era solo una iniciativa piloto. En la actualidad, veintisiete arenales de la región forman parte de esta red. "Cada año más municipios se adhieren a esta iniciativa y eso va acompañado de un cambio en la actitud de la población. No estamos hablando de una prohibición, sino de un compromiso social de la ciudadanía en el que fumadores y no fumadores aceptan que hay espacios que comparten y donde hay que tener un respeto para no sufrir el humo de segunda mano", afirmó Lidia Clara Rodríguez.

El concejo maliayés dará inicio oficialmente a la temporada de verano este sábado en las playas de La Ñora, España y Rodiles, a pesar de no haber logrado completar la plantilla de socorristas. Aún así, según explicó Villar, "contamos con el personal necesario para atender el servicio". "Hay que tener en cuenta que en los últimos años hemos ido aumentando la plantilla, por lo que estamos en una cifra similar a veranos anteriores. Además, en Merón y en Tazones el servicio no comienza hasta julio", precisó la edil.

Para cubrir las plazas que faltan en la plantilla de socorristas, el Ayuntamiento ha convocado una bolsa de empleo. Las personas interesadas en inscribirse disponen de plazo hasta este jueves, 15 de junio. Las solicitudes están disponibles en la web municipal, al igual que las bases. La selección del personal se hará mediante un concurso-oposición.