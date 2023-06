Una quesería, una compañía cafetera y una constructora. Tres empresas totalmente opuestas pero con algo en común, la seguridad de que el futuro no será posible sin la transformación digital. Vega de Tornín, Toscaf y Los Álamos recibieron ayer el premio Industria 4.0, otorgado por Caja Rural de Asturias y el centro tecnológico CTIC como reconocimiento al esfuerzo continuado que desde hace años vienen realizando por adaptar sus instalaciones y producción a la era de la tecnología. "Son un claro ejemplo de lo bien que se pueden hacer las cosas en Asturias", destacó Antonio Romero, en la gala que acogió la fábrica maliaya de El Gaitero.

Los tres premiados reconocieron estar sorprendidos con un galardón que para ellos supone "un estímulo para continuar con el proceso de la digitalización", el cual les ha permitido hasta el momento estar a la vanguardia de sus respectivos sectores. "Este es el camino", aseguraron. Por eso, animaron al resto de empresarios asturianos a "no tener miedo" y seguir su ejemplo apostando por la innovación. Eso sí, puntualizaron, para lograr los mejores resultados "es necesario el compromiso de la administración".

En el caso de la compañía cafetera Toscaf, tener la fábrica digitalizada les ha permitido no solo ser más eficaces, sino reforzar la relación con el cliente y atajar los problemas de una forma directa en tiempo real. "El cliente cada vez exige más, mejores precios, calidad... Y todo eso se consigue con el control de los procesos", afirmó Francisco Rodríguez, director de Operaciones de la firma cafetera.

Una transformación que, reconoció, no siempre es fácil y no sería posible "sin la implicación de los trabajadores. La tecnología no quita puestos de trabajo, solo obliga a adaptarlos. Ahora lo que se necesitan son ingenieros, pero también gente de Formación Profesional, aprendices... En nuestro caso puedo decir que estoy muy orgulloso de nuestros trabajadores", confesó.

Sin tecnología tampoco sería posible hablar a día de hoy de la quesería Vega de Tornín. La empresa se reestructuró hace siete años realizando una potente apuesta por la digitalización. Actualmente, su sistema de producción está prácticamente robotizado al completo y utilizan tecnologías "blockchain" para garantizar la trazabilidad del producto, "desde que se ordeña la vaca hasta que el queso sale a la venta".

Como afirmó Dorita Díaz, propietaria de la empresa, "lo artesano no está reñido con la tecnología. y supone un valor añadido para el cliente, que tiene a su disposición la información de cómo ha sido todo el proceso de elaboración". Eso sí, reconoció, sin la implicación de sus hijos, la sexta generación en una empresa familiar, "nada hubiera sido posible".

En la constructora Los Álamos, la digitalización ha resultado ser la fórmula idónea para acercarse a los clientes. En su caso, destacan por la incorporación de la realidad virtual y aumentada en el desarrollo de sus proyectos, habiendo hecho un importante esfuerzo en un sector tan tradicional como la construcción.

"Esperamos que todos estos avances se traduzcan en una mejora del producto: acortando plazos en la ejecución de las obras, redundando en la satisfacción de los clientes, incrementando la calidad del producto final...", explicó Esteban Abarquero, jefe de la división comercial y encargado de recoger el premio junto a Armando Pérez.

Los galardones, ya en su cuarta edición, nacieron "con la vocación de fomentar el desarrollo tecnológico, favorecer el aprovechamiento de los recursos destinados a estos fines, visibilizar a empresas que han iniciado el camino hacia la transformación digital y premiar el esfuerzo empresarial por adaptarse a los cambios tecnológicos".