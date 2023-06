Alejandro Vega Riego fue investido el pasado sábado alcalde de Villaviciosa tras revalidar la mayoría absoluta que ya tuvo el pasado mandato. Se hizo por primera vez con el bastón de mando en 2015, convirtiéndose entonces en el primer alcalde del PSOE del concejo en la etapa democrática. Inicia ahora su tercer mandato como regidor del municipio con la situación de manos libres para gobernar que le concede el hecho de haber logrado el pasado 28 de mayo diez de los diecisiete ediles de la Corporación.

–Mayoría absoluta e un contexto complicado para el PSOE.

–Pues visto el panorama nacional y también el de otros concejos asturianos, creo que se ha acrecentado la relevancia del hecho histórico de haber mantenido la mayoría absoluta y vencido en todas las mesas electorales del municipio. Solo puedo expresar agradecimiento a esa gran mayoría de vecinos que han respaldado nuestra gestión y confían en nosotros para seguir llevando las riendas de Villaviciosa. La otra lectura, es la del nuevo fracaso del PP, que con todo a favor, y con una fiesta de celebración preparada, se quedan con el segundo peor resultado de su historia.

–La candidatura municipal socialista ha obtenido mucho más apoyo en las urnas que la lista autonómica de su partido. ¿Es un refrendo a su labor como alcalde por encima de siglas?

–Bueno, el PSOE ha vuelto a ganar, por segunda vez, también las elecciones autonómicas en Villaviciosa, en un contexto muy difícil, porque se votó en clave nacional. Y además hay que tener en cuenta que el PP presentaba en el número 1 y 2 de la lista por Oriente a dos candidatos de Villaviciosa, Luis Venta y José Manuel Felgueres. Ambos han perdido las elecciones en casa...Yo creo que alguien debería sacar conclusiones de ello. Ahora bien, es cierto que cada vez más los electores diferencian en su voto el apoyo que dan para un ámbito y otro, y el voto también a las personas, lo cual es lógico y racional. En mi caso, ha sido así y agradezco esa confianza, que es además responsabilidad, y me obliga a ser muy consciente de que tengo el apoyo de muchas personas, al margen de partidos e ideologías. Siempre lo he tenido en cuenta y así pienso hacerlo.

–¿Cómo será el nuevo gobierno municipal?

–Será reflejo de la candidatura presentada, que combinaba experiencia con renovación. Ambas cosas son necesarias, si bien en el momento actual creo muy necesaria la experiencia pues tenemos muchos proyectos en marcha, con financiación conseguida y plazos, que no requieren esperas, ni aprendizajes. Y además, estamos en tiempos complejos, difíciles, que requieren de solvencia y experiencia.

–¿Cuáles son las prioridades una vez tomada posesión?

–Las hemos enunciado en nuestro programa, y en el discurso de toma de posesión. Avanzar para conseguir que Villaviciosa tenga por primera vez en la historia un Plan General de urbanismo, que deberá producirse en este mandato. Y luego conseguir solucionar carencias históricas del concejo, que son una deuda que se arrastra de los sucesivos mandatos del PP, como son los problemas de abastecimiento y saneamiento o la falta de suelo industrial. Son asuntos que costarán años y cuya financiación depende de la Administración regional y nacional. Otro asunto clave es el acceso a la fibra óptica, fundamental para la zona rural, y como proyecto singular y estratégico, la senda peatonal y cicloturista de La Villa a El Puntal, que defendemos deba completarse con la conexión hasta Rodiles.

–¿Qué previsiones hay para ese Plan General de Ordenación?

–Debe terminar de tramitarse, aprobarse y entrar en vigor en este mandato. Para ello hemos superado ya el trámite ambiental y el equipo redactor tiene de plazo hasta septiembre para presentar la propuesta de aprobación inicial. Después, tras los informes obligatorios de otras administraciones se someterá a alegaciones de los vecinos por plazo de dos meses. Haremos lo contrario a lo que hizo el anterior gobierno del PP, que se encontró con el plan en esa fase y lo que hizo fue meterlo en cajón los cuatro años, dejando sin contestar a los vecinos, y lo que obligó a empezar de cero, perder mínimo 4 años, y perder todo lo que ya se había pagado, más de 100.000€euros.

–En unos meses se hará efectiva la marcha del IPLA a Oviedo. ¿Qué planes hay para suplir el traslado?

–Los planes los tiene el titular de las instalaciones que es el Principado de Asturias. Hemos reclamado una alternativa para convertir a Villaviciosa, mejorando y potenciando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) en capital de la investigación agroalimentaria de Asturias. Ahora el Serida se ha adscrito a la Consejería de Ciencia y quieren desarrollar aquí un Hub Agroalimentario y un vivero de empresas del sector. Es una oportunidad para Villaviciosa, en la que confiamos. Y es de justicia pues lo que hemos calificado como cacicada del traslado del IPLA a Oviedo, exige compensación. La impulsora del traslado, la anterior presidenta del CSIC, es la responsable de una decisión equivocada, por lo que pedimos su cese. La nombró el PP, en el PP de Oviedo estaban encantados. No nos hicieron caso, y a los meses la cesó el actual gobierno, supongo que por otros motivos. Pero ya fue tarde para paralizar ese traslado, que tiene asignados fondos millonarios.

–¿Está Villaviciosa en disposición de mantener la buena trayectoria demográfica? ¿Qué es necesario para atraer y mantener población?

–Por el momento se está manteniendo. No ha dejado de crecer la población desde octubre de 2020. Se ha roto así con la tendencia que teníamos de pérdida de población. Pero hay que tener cautela. Los nuevos habitantes están sirviendo para compensar la alta mortalidad, con saldo positivo. Pero seguimos teniendo el problema general de despoblamiento de los pueblos, y en eso, no cabe ningún tipo de triunfalismo, pues los problemas están ahí. Hay que ser conscientes de la pirámide de población envejecida que tenemos, y que la mayor parte del territorio muy extenso que tenemos mantiene los problemas de despoblación del resto de las zonas rurales de España. Villaviciosa es el décimo municipio más extenso de Asturias. Para revertir la despoblación de nuestros pueblos, se requiere de muchos años de trabajo y de medidas y cambios muy profundos.

–¿Por ejemplo?

–La zona rural necesita inversiones en servicios, como transporte público, fibra óptica, y en Villaviciosa aún, abastecimiento y saneamiento, para intentar revertir en parte la tendencia al despoblamiento, atrayendo a nuevos residentes, o evitando que se marchen los jóvenes. Un cambio fundamental que se necesita es de normativas urbanísticas para favorecer la vivienda y las actividades económicas en el medio rural

–¿Cómo se presenta el verano desde el punto de vista turístico?

–Las expectativas son buenas, a la vista de lo que va del año y el anterior. No obstante, estamos en un año complejo, por lo que habrá que ver cómo afecta al consumo. Villaviciosa ha mejorado su oferta turística y comercial y las empresas lo están haciendo bien

–Se ha mostrado crítico con la dura oposición del PP. ¿Espera un cambio de actitud en la forma de hacer oposición en este mandato?

–Les he pedido durante todo el mandato anterior, crítica constructiva, y con propuestas, pero se empeñaron en la política de la descalificación, y el no a todo. Lo peor fueron ataques tan sucios como lo que hicieron con el incidente en una sidrería, aprovechando una desgracia que ha dejado secuelas de salud a una concejal, para lanzar infamias. Abrieron la campaña con eso, y tuvieron de rectificar. Ahora han visto el resultado, por lo que espero un cambio que veremos si es sincero. De momento, no empiezan bien, pues aún estoy esperando una felicitación al ganador de las elecciones, aunque sea por cortesía.

–En julio hay elecciones nacionales. ¿Teme que se repita el mal resultado del PSOE a nivel general de las municipales?

–En democracia no se debe temer nunca a lo que salga de las urnas. El gobierno actual ha soportado un nivel de descalificación y deslegitimación que no es normal en una democracia europea, creo que eso no es bueno para nadie. Yo mismo no estuve, ni estoy de acuerdo con muchas decisiones de este mandato, pero el balance global es bueno para la mayoría de la gente, comenzando por los más vulnerables, y desde luego debería evitarse un gobierno del PP y Vox.