La arquitecta con raíces en Villaviciosa Betsaida Curto Reyes, fundadora de Estudio Copla, recibió este viernes en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, uno de los galardones de los Premios de Arquitectura de Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España por la obra de la Escuela Inicial 140 en Villacurí, en Perú. En concreto, se trata del premio Profesión que compartió con el estudio Atelier Ander Bados, del País Vasco, con quienes desarrolló el proyecto.

El jurado valoró que "en un contexto de emergencia climática, y conscientes de la necesidad de promover arquitecturas responsables para garantizar el bienestar de todas las personas, la Escuela inicial 140 destaca por su calidad arquitectónica y por su compromiso con la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Quedan patentes en la utilización de materiales de kilómetro cero sin revestimiento y en su cuidada respuesta bioclimática, que ofrece espacios de sombra y ventilaciones cruzadas para mitigar las altas temperaturas".

Villacurí es un asentamiento humano en el desierto peruano resultado de una invasión que comenzó hace 25 años, por lo que carece de planificación urbana y solo cuenta con escasos comercios cerca de la carretera. La falta de atención gubernamental ha afectado a la población vulnerable, incluyendo la escuela, que no ha sido reconstruida desde un terremoto en 2007, por lo que la ONG All Hands and Hearts decidió reconstruir la escuela en 2019.

"La identidad del lugar se basa en la diversidad de culturas y las técnicas constructivas utilizadas. El diseño utiliza materiales locales que ayudan a que la propia comunidad pueda sentirse identificada y a dignificar los métodos constructivos locales. Se implementaron soluciones para combatir el calor del desierto y mejorar la seguridad, privacidad y acceso fácil a los padres. En general, el proyecto refleja la dureza del entorno y resalta elementos locales como la caña brava y la estera", explica sobre el proyecto.

Los proyectos ganadores han sido escogidos por un Jurado entre las 177 propuestas seleccionadas por los Colegios Oficiales de Arquitectos y Consejos Autonómicos, dentro de sus ámbitos territoriales, en la primera fase de los premios, a los que se presentaron un total de 429 obras. Los trabajos responden a valores de divulgación y difusión arquitectónica, innovación y emprendimiento, así como otras formas de ejercer la profesión (Premio Compromiso); valores universales (Premio Sostenibilidad y Salud); valores culturales y artísticos (Premio Nueva Bauhaus); valores básicos de la Arquitectura y el Urbanismo (Premio Hábitat); valores asociados a la rehabilitación, renovación y regeneración (Premio Re a la rehabilitación) y valores profesionales y éticos (Premio Profesión). Además, se han concedido tres distinciones especiales: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia.

El jurado encargado de la selección de las propuestas ganadoras ha estado compuesto por el vicepresidente segundo del CSCAE, Moisés Castro Oporto, como presidente del Jurado, Nuria Matarredona, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Edgar González, experto en divulgación arquitectónica, Agnieszka Stepien, experta en innovación y emprendimiento, Juan Carlos Sancho Osinaga, arquitecto de reconocida experiencia profesional en edificación, Sara de Giles Dubois, (arquitecta de reconocida experiencia profesional en edificación, Manuel Herrero Sánchez, presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, Javier García Solera, Premio Permanencia en la anterior edición, Mª José Peñalver Sánchez, tesorera del CSCAE y miembro del Grupo de Trabajo de Premios y Distinciones, Paco Sanchis, CEO de COMPAC, y Laureano Matas Trenas, secretario general del CSCAE, que participó con voz, pero sin voto.

Los galardonados han recibido la escultura de los premios, el diseño ‘TOITS’, obra de los arquitectos Jesús de los Ojos Moral, Jairo Rodríguez Andrés, Manuel Fernández Catalina y Ana Muñoz López.